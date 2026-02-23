Slušaj vest

Nakon što je autorska i glumačka ekipa filma "Obraz" doživela stajaće ovacije u Beogradu na čak dve rasprodate premijere, novo ostvarenje reditelja Nikole Vukčevića nastavlja svoj trijumfalni pohod. Dok domaća publika puni bioskopske sale, ova istorijska drama istovremeno beleži izvanredne uspehe na međunarodnoj sceni.

Igor Bečina na premijeri sa kolegama Foto: Nikola Anđić

Baš danas, 23. februara, „Obraz“ će biti predstavljen američkoj publici u okviru selekcije jubilarnog, 40. izdanja uglednog Međunarodnog filmskog festivala u Fort Loderdejlu na Floridi (SAD). Zbog velikog interesovanja, tamo su zakazane čak tri projekcije. Značaj ovog međunarodnog proboja potvrđuje i podatak da je ovo već 27. svetski festival koji je uvrstio Vukčevićev film u svoj program, uključujući i dva prestižna festivala A kategorije.

Pored američkog kontinenta, „Obraz“ je danas u fokusu i u Aziji. U Indiji se film prikazuje u sklopu reprize nagrađenih ostvarenja na 23. Međunarodnom filmskom festivalu u Čenaju (Chennai International Film Festival). Naše ostvarenje je na ovom prestižnom događaju već krunisano priznanjem za najbolji internacionalni film (Best World Cinema Feature Film), a organizatori su tim povodom produkciji uputili i specijalnu festivalsku nagradu sa 12-karatnom pozlatom.

Foto: Nikola Anđić

Paralelno sa projekcijama na svetski priznatim festivalima, srpska publika ne krije oduševljenje i sa zadovoljstvom puni bioskopske dvorane širom zemlje. Svi koji su pogledali film dele isti utisak: u pitanju je ozbiljan, umetnički spektakularan projekat koji od gledalaca traži dubok emotivni i intelektualni angažman.

„Obraz“ ostavlja snažan utisak dugo nakon izlaska iz sale, navodeći nas da se zapitamo ono najvažnije – ima li na ovom svetu ičeg vrednijeg od časti?

Glumačku ekipu čine istaknuti regionalni i međunarodni umetnici. Glavnu ulogu tumači Edon Rizvanoli (Holandija), koji je za ovaj film nagrađivan na međunarodnim festivalima u Španiji, Maroku, Rusiji i Iraku. Ostale uloge ostvarili su Igor Benčina (Srbija), Nikola Ristanovski (Severna Makedonija), Alban Ukaj (Bosna i Hercegovina), Selman Jusufi i Xhejlane Terbunja (Kosovo). Crnogorsku glumačku ekipu čine Aleksandar Radulović, Branimir Popović, Ana Vučković i legendarni Zef Bato Dedivanović - Joksim iz „Đekne“ Živka Nikolića - u svojoj poslednjoj filmskoj ulozi. U ulogama dece nastupaju Elez Adžović, Vuk Bulajić, Merisa Adžović i Hana Pavlović, izabrani nakon višemesečnih kastinga i temeljne pripreme.

Inspiracija za film potiče iz antologijske pripovetke „Obraz (Legenda o Nuru Doki)” crnogorskog akademika Zuvdije Hodžića. Scenario potpisuju Ana Vujadinović i Melina Pota, uz saradnju reditelja. Direktor fotografije je Đorđe Stojiljković, nagrađivan za ovaj film na festivalima u Indiji, Italiji, Rusiji i Španiji. Scenograf je Stanislav Nikičević (specijalna nagrada na Avanca IFF-u u Portugalu), kostimografkinja Lidija Jovanović, dok je muziku komponovao Dušan Maksimovski. Centralni muzički motiv filma - uspavanku - oblikovale su Maša i Milica Vujadinović. Montažu potpisuje Olga Toni, vizuelne efekte Đuro Mihaljević i Đorđe Stojiljković, dok su za dizajn i miks zvuka bili zaduženi Igor Vujović i Dario Domitrović.

Glavni producent filma je Milorad Radenović, a izvršni producenti Milorad Radenović i Jelena Filipović. Koproducenti su Nevena Savić i Ivica Vidanović (Cinnamon Films, Beograd), kao i Dario Domitrović (Embrija, Zagreb). Pridruženi producenti su Kristof Toke (Mogador Film, Nemačka) i Boris Raonić u ime RTVCG. Film je realizovan uz finansijsku podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije, Hrvatskog audiovizuelnog centra, Ministarstva kulture Crne Gore, RTVCG-a i CEKUM-a, uz posebno priznanje činjenici da je projekat 2020. godine na koprodukcijskom konkursu u Srbiji zauzeo prvo mesto među pedesetak prijavljenih regionalnih projekata.

