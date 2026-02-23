Slušaj vest

Osmo izdanje Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma DOK #8 biće održano od 26. februara do 1. marta u MTS dvorani u Beogradu, donoseći publici pažljivo odabranu selekciju savremenih dokumentarnih ostvarenja. Ovogodišnji program, između ostalog, donosi filmove koji istražuju živote velikih umetnika i sportskih legendi, ali i sudbine gradova i civilizacija suočenih sa istorijskim izazovima.

Pompeja ispod oblaka Foto: GIANFRANCO_ROSI



Film "Pompeja: Ispod oblaka" renomiranog autora Đanfranka Rosija donosi potresnu priču o Napulju, gradu koji živi pod stalnom pretnjom Vezuva i Kampi Flegreja. Dok se podrhtavanja tla pojačavaju, arheolozi nastavljaju da istražuju prošlost, a stanovnici žive između svakodnevice i straha, pod senkom sudbine drevne Pompeje.

Biografski dokumentarac "Roberto Roselini: Više od života" autora Rafaelea Brunetija, Ilarije de Laurentis i Andree Paola Masare vraća publiku u 1956. godinu, kada se slavni italijanski reditelj suočavao s ličnom i umetničkom krizom. Filmovi sa Ingrid Bergman nisu uspevali, brak im se raspadao, a štampa je bila nemilosrdna. Kada se Bergmanova vratila u Holivud, Roselini prihvata poziv indijskog premijera Džavaharlala Nehrua da dokumentuje napredak Indije. Sa sumnjama i koferom punim špageta kreće u potragu za kreativnim i emotivnim preporodom, inspirisan zemljom koja spaja tradiciju i modernost.

Spavač Izgubljeni Karavađo Foto: Morena Films



Ljubitelji umetnosti imaće priliku da pogledaju film "Spavač: Izgubljeni Karavađo" reditelja Alvara Longorije, koji istražuje uzbudljivu priču o slici otkrivenoj u jednoj kući u Madridu, za koju se veruje da bi mogla biti izgubljeno delo velikog italijanskog baroknog slikara Karavađa. Film prati proces ekspertiza, polemika i uzbuđenja koje je ovo otkriće izazvalo u svetu umetnosti.

Među istaknutim naslovima je dokumentarni film "Keni Dalgliš" (2025) reditelja Asifa Kapadije, koji prati put slavnog škotskog fudbalera od FK Seltik do FK Liverpul, njegov uspon do statusa evropske fudbalske legende i dubok uticaj koji je ostavio kako na terenu, tako i u zajednici. Film donosi intiman portret sportiste čije ime zauzima posebno mesto u istoriji Liverpula.

Festival će u četvrtak, 26. februara, biti otvoren filmom "Orvel 2+2=5", a kompletan program osmog izdanja DOK festivala dostupan je na zvaničnom sajtu dokfest.rs.

Pogledajte video: 23. Beogradski festival igre