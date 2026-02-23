Slušaj vest

Muzičar Mobi objavio je juče novi album "Future Quiet" i najavio evropsku turneju koja će ovog leta obuhvatiti 28 koncerata, među kojima je 21. jula u Beogradu, navodi se u saopštenju za medije. Izdanje donosi novo poglavlje za jednog od najtrajnijih i najvizionarskijih umetnika elektronske muzike. Kroz četrnaest pesama minimalističkog klavira, ambijentalnih zvučnih pejzaža i odabranih vokalnih saradnji, album reflektuje tenziju između hiperpovezanog modernog života i ljudske potrebe za tišinom.

Mobijeva numera u seriji "Stragner Things"

Album otvara nova orkestarska obrada pesme "When It's Cold I'd Like To Die" sa Džejkobom Laskom, poznatim po radu s "Gabrijels". Pesma je postala viralna zahvaljujući Netfliksovoj seriji "Čudnije stvari", predstavljajući Mobijevu muziku novoj generaciji fanova.

Koncert Mobija na Kalemegdanu 21. jula Foto: Moby Promo

- Volim bombastičnost, preterivanje i glasnoću. Ali kako svet postaje sve bučniji i luđi, meni je potrebna tišina. Pisanje i snimanje albuma bilo je utočište za mene i nadam se da će slušanje biti utočište za vas - naglasio je Mobi.

Evropska turneja

Muzičar krajem juna kreće na turneju širom Evrope, obuhvatajući kontinent od Danske do Grčke, Španije do Gruzije, Irske do Bugarske, a nastupaće na velikim festivalima, istorijskim lokacijama i na upečatljivim otvorenim prostorima poput Donjeg grada Kalemegdana i pulske Arene.

Pogledajte video: Jakov Jozinović na koncertu Nine Badrić