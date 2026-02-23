Slušaj vest

Glumac Branko Đurić Đura postao je deda. Njegova ćerka Zala Ribič Đurić donela je na svet bebu, ali javnosti nije želela da otkrije da li je reč o dečaku ili devojčici.

Srećne vesti podelila je sa pratiocima na Instagramu, gde je kratko napisala: "Zovem se mama. Dobila sam najveću nagradu i najvažniju ulogu". Upravo odluka da zadrži detalje za sebe iznenadila je deo javnosti.

Privatnost ispred radoznalosti

Zala je poznata po tome što svoj emotivni život drži daleko od medija. Iako je već godinama u vezi, identitet njenog partnera nije poznat široj javnosti.

Slovenački mediji ranije su navodili da je njen izabranik navodno stariji od nje 12 godina. Ona je tada istakla da on ne želi da se javno eksponira. Ipak, u pojedinim intervjuima govorila je o njihovom odnosu, naglašavajući da su karakterom prilično različiti - dok se ona bavi poezijom, njega zanima košarka - ali da među njima postoji uzajamno razumevanje i poštovanje.

Đurine emocije pred dedinstvo

Nakon što je vest o prinovi postala javna, oglasio se i Đuro, ne krijući koliko su mu osećanja pomešana.

"Neverovatno mi je to. Radujem se, naravno da se radujem, ali još uvek ne mogu da verujem. Gledam je sa stomakom. To je moja ćerka koja ima stomak, koja će me napraviti dedom. Mislim, čudni su osećaji“, rekao je za IN Magazin.

Kako je Zala dobila ime

Glumac je ranije podelio i zanimljivu priču o tome kako je njegova ćerka dobila ime. U vreme kada su on i njegova supruga Tanja Ribič tek započinjali vezu, nisu bili sigurni kakva ih budućnost čeka, ali su maštali o zajedničkom detetu.

U tom periodu na tržištu se pojavio jogurt pod imenom Zala, pa su u šali govorili da će, ako jednog dana dobiju ćerku, tako da je nazovu. Čak su i sačuvali poklopac tog jogurta, sakriven iza ogledala u liftu, kao malu tajnu i podsetnik na zajednički san. Taj san se kasnije i ostvario.

