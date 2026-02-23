Humanitarna izložba fotografija "People Of The World" u Ložionici: Sav prihod od prodaje ide za lečenje dečaka
Svetski prepoznat nightlife fotograf i autor nekih od najupečatljivijih festivalskih fotografija, koje godinama kruže regionom i svetom, Marko Obradović – Edge, tradicionalno organizuje humanitarnu fotografsku izložbu "People of the World", 25. februara u Ložionici s početkom u 20 časova.
Šesta godina projekta
"People of the World" je umetničko-humanitarni projekat koji kroz autentične portrete ljudi iz različitih delova sveta beleži identitet, karakter i emociju. Nastao 2020. godine, projekat se realizuje svake dve godine, simbolično 25. februara na Markov rođendan, pretvarajući ovaj lični datum u čin solidarnosti i zajedništva.
Svako novo izdanje donosi potpuno novu seriju radova nastalih tokom putovanja između dve izložbe, dajući publici priliku da kroz objektiv autora doživi susrete sa ljudima čije priče nadilaze geografiju. U fokusu nisu destinacije, već pogledi, prisustvo i trenutak.
Autor projekta, Marko Obradović-EDGE, multimedijalni umetnik i fotograf, ovaj segment svog rada gradi na direktnom susretu sa ljudima. Njegove fotografije nastaju iz razgovora, poverenja i stvarnog kontakta. Tokom putovanja kroz različite zemlje i kontinente, EDGE beleži lica, emocije i identitete koji prevazilaze geografske granice. Njegov pristup karakterišu iskrenost, poštovanje i snažna želja da fotografija bude sredstvo povezivanja, a ne samo estetski objekat u prostoru.
Ove godine - 20 radova
Ovogodišnje izdanje obuhvata 20 radova, postavljenih tako da prostor funkcioniše kao vizuelno putovanje kroz različite kulture i karaktere. Svaki portret nosi sopstvenu priču, ali zajedno grade celinu koja govori o univerzalnim emocijama, pripadnosti, dostojanstvu, snazi i individualnosti kroz različitosti.
Humanitarni aspekt je sama misija projekta od samog početka, do današnjeg dana! Sve izložene fotografije dostupne su za kupovinu to veče, po simboličnoj ceni, a kompletan prihod od prodaje namenjen je lečenju Sergeja Bošnjaka (2011), dečaka kome je dijagnostikovana akutna mijeloblastna leukemija. Izložba traje do 2. marta u Ložionici, a ulaz je slobodan za sve posetioce.
