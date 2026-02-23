Slušaj vest

Svetski prepoznat nightlife fotograf i autor nekih od najupečatljivijih festivalskih fotografija, koje godinama kruže regionom i svetom, Marko Obradović – Edge, tradicionalno organizuje humanitarnu fotografsku izložbu "People of the World", 25. februara u Ložionici s početkom u 20 časova.

Šesta godina projekta

"People of the World" je umetničko-humanitarni projekat koji kroz autentične portrete ljudi iz različitih delova sveta beleži identitet, karakter i emociju. Nastao 2020. godine, projekat se realizuje svake dve godine, simbolično 25. februara na Markov rođendan, pretvarajući ovaj lični datum u čin solidarnosti i zajedništva.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Humanitarna izložba fotografija "People Of The World" Foto: Marko Obradović EDGE

Svako novo izdanje donosi potpuno novu seriju radova nastalih tokom putovanja između dve izložbe, dajući publici priliku da kroz objektiv autora doživi susrete sa ljudima čije priče nadilaze geografiju. U fokusu nisu destinacije, već pogledi, prisustvo i trenutak.

Autor projekta, Marko Obradović-EDGE, multimedijalni umetnik i fotograf, ovaj segment svog rada gradi na direktnom susretu sa ljudima. Njegove fotografije nastaju iz razgovora, poverenja i stvarnog kontakta. Tokom putovanja kroz različite zemlje i kontinente, EDGE beleži lica, emocije i identitete koji prevazilaze geografske granice. Njegov pristup karakterišu iskrenost, poštovanje i snažna želja da fotografija bude sredstvo povezivanja, a ne samo estetski objekat u prostoru.

Ove godine - 20 radova

Humanitarna izložba fotografija People Of The World Foto: Marko Obradović EDGE

Ovogodišnje izdanje obuhvata 20 radova, postavljenih tako da prostor funkcioniše kao vizuelno putovanje kroz različite kulture i karaktere. Svaki portret nosi sopstvenu priču, ali zajedno grade celinu koja govori o univerzalnim emocijama, pripadnosti, dostojanstvu, snazi i individualnosti kroz različitosti.

Humanitarni aspekt je sama misija projekta od samog početka, do današnjeg dana! Sve izložene fotografije dostupne su za kupovinu to veče, po simboličnoj ceni, a kompletan prihod od prodaje namenjen je lečenju Sergeja Bošnjaka (2011), dečaka kome je dijagnostikovana akutna mijeloblastna leukemija. Izložba traje do 2. marta u Ložionici, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

Pogledajte video: Izložba dinosaurusa