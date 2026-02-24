Đurđica Gojković nastupa u prvom polufinalu Pesme za Evroviziju 2026, gde s pesmom "Moma mala" pretenduje da predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču. Mlada operska umetnica, koja inače živi i radi u tom gradu, u intervjuu za Kurir ističe kako joj to može biti samo prednost. Otkrila nam je i kako je zavolela operu, otkud s pozorišne scene na scenu PZE, ali i planove za budućnost.

S obzirom na to da si operska pevačica, otkud motiv za takmičenje na Pesmi za Evroviziju?

- Napravila sam bazu u operskom svetu, ali pored toga veliku pažnju posvećujem etno, elektro, džez i bluz muzici. S našom pesmom "Moma mala" prvi put se predstavljam kao autorka zajedno sa svojim kolegom i prijateljem Aleksom Petrovićem. Ideja da se prijavimo za PZE je došla spontano, kao što je nastala i sama pesma.

Kako je tekao kreativni proces i jeste li razmišljali o Evroviziji dok je pesma nastajala?

- Još kao klinci smo pevali, svirali i planirali da nekad napravimo pesmu zajedno. To se slučajno dogodilo, iz čiste improvizacije, dok smo jednog dana Aleksa i ja pili kafu i osetili nalet inspiracije. "Moma mala" je nastala u roku od samo nekoliko sati. Ona je inspirisana etno-zvucima i harmonijama iz izvorne muzike Srbije, odakle mi je otac, i Makedonije, odakle mi je majka, kao i savremenom elektronskom muzikom i operskom dramom.

Kakvu poruku šalje pesma s kojom želite da predstavljate Srbiju na Evroviziji i kakve su reakcije publike?

- Pesma govori o odnosu čoveka i prirode. Šalje poruku o poštovanju i očuvanju prirode i prirodnog sveta. Svakodnevno dobijam divne poruke i reakcije na "Momu malu" i veoma sam ponosna što pesma budi takve emocije kod toliko ljudi.

Kako tebi kao operskoj umetnici izgledaju pripreme za festival kakav je PZE? Razlikuje li se to od tvog standardnog posla i šta je tebi i tvom timu najstresnije?

- Priprema je ovog puta drugačija jer, za razliku od operskih projekata, ovde organizacija leži u Aleksinim i mojim rukama. Takođe se razlikuje i u tome što ovog puta izvodim našu autorsku pesmu, samim tim imam više slobode. Najstresnije je organizaciono realizovati ovako veliki projekat.

Godinama živiš u Beču, gde si i završila operske studije. Evrovizija se ove godine baš tamo održava. Ako uzmemo u obzir ove činjenice, misliš li da si u prednosti u odnosu na druge takmičare ukoliko nas budeš predstavljala?

- Svakako! Znam jezik, imam gde da spavam i tamo imam puno prijatelja (smeh).

Opera je jedan od najtežih vidova scenske umetnosti, s obzirom na to da se u njoj prepliću pevanje, gluma, ples, književnost... Kad si shvatila da želiš baš time da se baviš?

- Volim izazove, a opera je veliki umetnički izazov. Za mene je posebna baš zato što obuhvata nekoliko umetnosti u jednoj. Pored pevanja na različitim jezicima, mi smo i glumci, ulazimo u različite uloge i svetove, imamo interesantne kostime, nekad perike, i kao klasični pevači imamo šansu da nastupimo u divnim pozorištima i koncertnim dvoranama, što je takođe veliki doživljaj. Pošto govorim pet jezika i odmalena sam i pevala, i glumila, i slikala, i pravila odeću i nakit, nije bilo teško pogoditi da će me opera privući i da ću tu pustiti svoje korenje.

Koji je najteži deo posla operskog umetnika?

- Veliki je izazov održati disciplinu koju ovaj posao zahteva, ne samo fizički već i mentalno. Usavršavanje i učenje u operskom svetu nikad ne prestaju i s tim se pevač mora pomiriti. Ne samo da je tehnika operskog pevanja veoma zahtevna već je veliki izazov preneti slušaocu tu emociju koju je kompozitor pretočio u svoje delo. Samo ću dodati - jasno je sve kada istraživanja pokažu da je napor prilikom izvođenja opere jednak naporu rudara.

Na šta si najponosnija u svojoj dosadašnjoj karijeri?

- Najponosnija sam na svoje operske produkcije, u kojima sam imala prilike da vokalno i emotivno živim brojne uloge, upoznavši na tom

putu svetske operske pevače. Takođe bih izdvojila učešće na takmičenju PZE jer je ovo naša prva autorska pesma, a ušla je u uži krug od 24 pesme iz cele Srbije.

Izlaziš na PZE kao pevačica, a imaš li ambicije da se baviš i glumom?

- Apsolutno. San mi je da glumim u seriji ili filmu za koje bih radila i muziku.

Naišla sam na podatak da si sarađivala sa Sanjom Vučić, a videla sam i javnu podršku koju ti je pružila. Koliko ste bliske i koji savet bi joj tražila ukoliko odeš na Evroviziju, s obzirom na to da ona ima pozamašno iskustvo na tom takmičenju?

- Sanja je jedna od mojih najboljih prijateljica. Družimo se i podržavamo još od srednje škole. Pored toga što je vrhunski umetnik, ona je veliki čovek i pravi prijatelj. Ukoliko bi mi bio potreban savet, pitala bih je kako da izbalansiram biznis sa umetnošću.

Ako izuzmeš sebe, kome bi od ovogodišnjih učesnika PZE dala osam, 10 i 12 evrovizijskih bodova?

- Ne bih nikoga da izdvajam. Podržavam sve svoje kolege, koji su jedinstveni svako na svoj način, i želim im puno sreće i uspeha.

Da li će ti učešće na Pesmi za Evroviziju biti ulaznica za srpsku muzičku scenu? Idu li ti planovi u tom smeru?

- Ne znam šta donosi sutrašnji dan, puštam stvari da teku svojim tokom. Radim, ostajem pozitivna, usavršavam se i živim svoj san -

bavim se muzikom.

