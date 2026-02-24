Slušaj vest

Više od 150 dece od 5. do 8. razreda, iz Ulcinja, Bara, Nikšića i Trebinja učestvovalo je u novoj KOLOvoj dečijoj KOLOniji, koju je od 18. do 22. februara u Crnoj Gori i Republici Srpskoj realizovao Nacionalni ansambl Kolo. Edukativne radionice pohađala su deca iz KUD-a "Sveti Nikola" iz Ulcinja, KUD-a "Sveti Jovan Vladimir" iz Bara, KUD-a "Zahumlje" iz Nikšića, kao i GKUD-a "Alat" iz Trebinja. Kroz intenzivan i interaktivan rad, mladi polaznici imali su priliku da usavršavaju znanja iz oblasti narodne igre i da uče od umetnika Ansambla „Kolo".

KOLOva dečija KOLOnija Foto: Ansambl Kolo

- Nacionalni ansambl "Kolo" realizovao je edukativni projekat "KOLOva dečija KOLOnija" u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, u periodu od 18. do 22. februara, sa ciljem negovanja kulturnog nasleđa među najmlađima. Projekat „KOLOva dečija KOLOnija" ima za cilj podsticanje interesovanja dece za tradicionalnu umetnost, negovanje kulturnog identiteta, promovisanje porodice kao temeljne vrednosti, kao i povezivanje mladih iz regionalnih centara Srbije i regiona - istakao je dr Zdravko Ranisavljević, direktor Nacionalnog ansambla "Kolo".

Radionice su realizovali pedagog narodne igre Miloš Lazarević i istaknuti igrač Spasa Vranješ, uz stručnu koordinaciju Vladana Životića, zamenika direktora i dugogodišnjeg pedagoga narodne igre u Ansamblu "Kolo".

Završni program ovog edukativnog projekta održaće se u Beogradu na kraju školske godine, gde će učesnici imati priliku da prezentuju svoj napredak nakon edukativnog rada sa umetnicima Ansambla "Kolo".

Projekat se realizuje pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

