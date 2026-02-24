Više od 150 dece od 5. do 8. razreda, iz Ulcinja, Bara, Nikšića i Trebinja učestvovalo je u novoj KOLOvoj dečijoj KOLOniji, koju je od 18. do 22. februara u Crnoj Gori i Republici Srpskoj realizovao Nacionalni ansambl Kolo. Edukativne radionice pohađala su deca iz KUD-a "Sveti Nikola" iz Ulcinja, KUD-a "Sveti Jovan Vladimir" iz Bara, KUD-a "Zahumlje" iz Nikšića, kao i GKUD-a "Alat" iz Trebinja. Kroz intenzivan i interaktivan rad, mladi polaznici imali su priliku da usavršavaju znanja iz oblasti narodne igre i da uče od umetnika Ansambla „Kolo".