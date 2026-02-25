Slušaj vest

Sećate li se onog neviđenog stresa i treme pred prvo upoznavanje sa roditeljima vašeg partnera? Taj jedinstveni miks želje da ostavite najbolji mogući utisak i potpune panike da ćete reći ili uraditi nešto pogrešno. Upravo ova situacija je dobila svoju ekranizaciju u najnovijoj domaćoj komediji „Sportsko srce“. Nakon ogromnog bioskopskog uspeha filma „Svadba“, stiže nam novo filmsko ostvarenje koje obećava suze - ali isključivo od smeha.

Kadrovi iz filma Sportsko srce Foto: Vision team

Sjajni scenario Đorđa Milosavljevića na prvi pogled nas podseća na čuveni holivudski blokbaster „Upoznajte Fokerove“u kom su briljirali Robert De Niro i Ben Stiler. Svi se sećamo urnebesnih scena u kojima budući zet na sve načine pokušava da zadobije poverenje strogog tasta. „Sportsko srce“ tu istu, eksplozivnu dinamiku prebacuje na naš, prepoznatljiv domaći teren, uz autentičan mentalitet, tvrdoglavost i dobro poznati inat. Radnja nas uvodi u sudar dva potpuno različita sveta. Upoznajemo Maju, koja se vraća iz inostranstva i odlučuje da je vreme da njen verenik Pavle konačno upozna njenog oca - Macuru. Međutim, Macura nije običan tast. On je prekaljeni vlasnik lokalne kafane, čovek koji drži do tradicije i ne priznaje ništa što nije „po starinski“.

Mima u filmu "Sportsko srce"

Mima Karadžić u filmu "Sportsko srce"

S druge strane je Pavle, momak iz beogradske elite sa Dedinja, koji pokušava da se snađe u tom novom i pomalo zastrašujućem okruženju. Kada se susretnu surovi duh Zemuna i uglađeno Dedinje, rezultat je niz komičnih nesporazuma i apsurdnih situacija jer se tu umešaju još i fudbal i tenis.

U glavnim ulogama gledaćemo pravu zvezdanu ekipu majstora domaće komedije. Legendarnog Macuru tumači Milutin Mima Karadžić, a uz njega su na velikom platnu i briljantna Nataša Ninković, Nela Mihailović, Aleksandar Đurica, kao i mlade snage Nina Nešković i Nikola Šurbanović.

Autorski tim čine reditelj Milan Karadžić, scenarista Đorđe Milosavljević, direktor fotografije Bojana Andrić, kompozitor Vladimir Petričević i producent Dragan Đurković, dok producentska kuća Vision Team stoji iza ovog filmskog ostvarenja.

Svečana beogradska premijera filma zakazana je za 10. mart u Plavoj dvorani Sava centra. Publika širom Srbije moći će da uživa u ovoj komediji u svim bioskopima od 12. marta u distribuciji „Art Viste“.

