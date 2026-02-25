Slušaj vest

Izložba posvećena nekadašnjem prvaku Drame Narodnog pozorišta, bardu jugoslovenskog i srpskog teatra Petru Banićeviću, autorke Dragice Gaćeše, biće otvorena 27. februara u 18 časovau Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, najavili su iz nacionalnog teatra. Postavka je priređena povodom dve decenije od smrti glumca čije su uloge obeležile pozorište, film i televiziju u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Posetioci će imati priliku da vide fotografije i arhivsku građu koja prati njegov umetnički put na sceni Narodnog pozorišta. Izložba će biti otvorena do početka aprila.

Izložba Foto: Promo



Banićević je preminuo 4. septembra 2006. u 76. godini, a kremiran je četiri dana kasnije, na Novom groblju u Beogradu.

Rođen je u Nikšiću 1930. godine. Glumu je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu u klasi profesora Raše Plaovića. Tokom bogate karijere igrao je na gotovo svim beogradskim scenama. Bio je član Narodnog pozorišta od 1954. godine i na toj sceni je odigrao oko 80 uloga. Ostvario je veoma zapažene role u filmovima "Biće skoro propast sveta", "Sutjeska", "Snovi, život i smrt Filipa Filipovića"... Igrao je u više od 50 televizijskih drama i serija - "Kapetan Mikula Mali", "Banjica", "Bolji život", "Srećni ljudi", "Četrdeset osma", "Vuk Karadžić"...

Sa unukom Ivom Foto: Privanta arhiva



Za izuzetna glumačka ostvarenja dobio je brojna prestižna priznanja kao što su Oktobarska nagrada grada Beograda, "Trinaesti jul", "Sedmi juli", "Milivoje Živanović", "Raša Plaović", Sterijina nagrada, Nagrada za životno delo "Dobričin prsten"...

Bavio se i pedagoškim radom. Izveo je pet uspešnih glumačkih generacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a vodio je i glumačku klasu na Akademiji umetnosti "Braća Karić" u Beogradu.

Narodno pozorište je 2010. godine ustanovilo nagradu "Petar Banićević", koja se dodeljuje mladim glumcima.