Srpski pijanista Bogdan Dugalić ostvario je izvanredan uspeh na prestižnom Mocartovom takmičenju (Mozart Competition) u Salcburgu, osvojivši prvu nagradu na jubilarnom 70. izdanju međunarodnog muzičkog nadmetanja. Pored glavnog priznanja, talentovani srpski umetnik osvojio je i nagradu publike, kao i specijalno priznanje IGNM. U izuzetno oštroj konkurenciji pijanista iz celog sveta, Dugalić je briljirao pred stručnim žirijem i salcburškom publikom.

Drugo mesto na takmičenju pripalo je Jeliseju Misinu (Elisey Mysin) iz Rusije, dok je treće mesto zauzela Ana Ključereva (Anna Kliuchereva), koja predstavlja Rusiju i Austriju. Ipak, apsolutno je trijumfovao naš mladi pijanista, o čemu svedoče čak tri osvojena priznanja, uključujući ono najiskrenije - od publike, koja je prepoznala njegovu virtuoznost i emociju.

Ovim povodom Dugalić se oglasio emotivnom porukom na Instagramu, ne krijući zahvalnost i radost zbog postignutog rezultata.

- Izuzetna mi je čast da podelim vest da sam dobio prvu nagradu na Mocartovom takmičenju u Salcburgu! Bilo je neverovatno iskustvo nastupati sa Akademskim orkestrom Univerziteta Mocarteum pod dirigentskom palicom maestra Jona Marina - istakao je Dugalić.



On je iskoristio priliku da zahvali svojoj porodici, profesorima i prijateljima na neprestanoj podršci tokom priprema i samog takmičenja, kao i profesoru Johanesu Mariji Štaudu (Johannes Maria Staud) na naručenom delu, ističući da mu je bilo zadovoljstvo da na njemu radi i da ga izvodi.

- Veliko hvala Univerzitetu Mocarteum na odličnoj organizaciji i toploj dobrodošlici, kompaniji "Bösendorfer" na njihovom predivnom klaviru i izdavačkoj kući "Bärenreiter" na nagradi Urtekst. Slava Bogu - dodao je srpski pijanista.

Ovaj trijumf u rodnom gradu Volfganga Amadeusa Mocarta samo je još jedna u nizu potvrda vanserijskog talenta Bogdana Dugalića, koji se već čvrsto pozicionirao kao jedno od najistaknutijih imena nove generacije evropskih pijanista.

Podsetimo, Dugalić je prethodnih godina skrenuo pažnju svetske muzičke javnosti nizom briljantnih nastupa i nagrada na međunarodnoj sceni. Njegov strelovit uspon uključuje istorijski uspeh na prestižnom međunarodnom pijanističkom takmičenju "Maj Lind" u Helsinkiju, gde je pre dve godine takođe oduševio žiri i publiku osvojivši drugo mesto, kao i nagradu za najbolje izvođenje kamerne muzike. Pored toga, osvajao je značajna priznanja na takmičenjima poput Memorijala "Isidor Bajić" u Novom Sadu i mnogim drugim evropskim smotrama. Njegovo muzičko obrazovanje, koje stiče radeći s vrhunskim pedagozima na prestižnim akademijama u Austriji i Italiji, kontinuirano donosi plodove. Njegova interpretativna zrelost, tehnička perfekcija i duboka emotivnost u izvođenju čine ga pravim ambasadorom naše kulture u svetu. Trijumf na 70. Mocartovom takmičenju svakako predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i otvara mu vrata za još značajnije nastupe na svetskim koncertnim podijumima.



Krv nije voda: Otac mu je Nebojša Dugalić

Bogdan Dugalić naslednik je glumca Nebojše Dugalića. Dramski umetnik i njegova supruga Dragana tokom dve decenije braka dobili su petoro dece: Janu, Vidana, Bogdana, Kalinu i Ilinu. Bogdan je završio muzičku školu "Mokranjac" u Beogradu, usavršavanje je nastavio u Salcburgu, na Univerzitetu Mocarteum, a još u detinjstvu je pokazao veliki talenat za muziku, te je sarađivao i sa slavnim virtuozima kao što su Viktor Bođino ili Vladimir Ogarkov.

- Bogdan je postigao veliki uspeh u svetu i stvarno sam ponosan na njega, ne postoji veća sreća od toga da gledate kako vam deca izrastaju u divne ljude. Sticajem okolnosti, to je bio moj sin, ali postoji još mnogo talentovane dece koja ostvaruju neverovatne rezultate u svojim oblastima. Srećan sam što se novinari trude da isprate rezultate dece koja se trude i ostvaruju uspehe u svetu. Kada odete tamo negde gde vas niko ne zna i potvrdite da to zaista dobro radite, to je zaista vrlo značajno - ovako je za Kurir o svom sinu govorio poznati glumac.

