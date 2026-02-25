Slušaj vest

Član žirija BAFTA nagrada Jonte Ričardson podneo je ostavku zbog načina na koji je organizacija postupila nakon što je aktivista s Turetovim sindromom tokom nedeljne dodele nagrada uzviknuo rasističku uvredu. Nagrađivani pisac, reditelj i producent odlučio se povući iz BAFTA-inog žirija za nove talente nakon incidenta u londonskom Royal Festival Hallu.

Ričardson je svoju odluku objavio na LinkedInu.

"Nakon dubokog promišljanja, osećam se primoranim povući se iz žirija BAFTA za nove talente. Postupanje organizacije s nesretnim incidentom, u kojem je osoba s Turetovim sindromom izgovorila reč na slovo 'n' na dodeli nagrada, bilo je potpuno neoprostivo. Ne mogu i neću posvetiti svoje vreme, energiju i stručnost organizaciji koja je propustila zaštititi dostojanstvo svojih gostiju, članova i crnačke kreativne zajednice", napisao je.

BBC se izvinio što nije izbrisao rasnu uvredu iz prenosa dodele filmskih nagrada BAFTA, pošto je gost sa Turetovim sindromom vikao dok su dva tamnoputa glumca bila na sceni.

Džon Dejvidson, čija je životna priča inspirisala film „Kunem se“, vikao je reč koja počinje sa N (uvredljiv naziv za Afroamerikance), dok su zvezde filma „Grešnici“ Majkl B. Džordan i Delroj Lindo uručivali glavnu nagradu na ceremoniji.

Trenutak nije izbrisan iz emisije na BBC-ju, koja je emitovana sa dvočasovnim zakašnjenjem, i ostao je na BBC ajplejeru u ponedeljak ujutru pre nego što je uklonjen.

„Izvinjavamo se što ovo nije izbrisano pre emitovanja i biće uklonjeno iz verzije na BBC ajplejeru“, kaže portparol BBC.

(Kurir.rs/Index)