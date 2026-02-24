Slušaj vest

Premijera filma "Biće novih leta" održana je u večeras u Beogradu, gde su autori i glumačka ekipa zajedno sa zvanicama i publikom obeležili početak bioskopskog života ovog domaćeg ostvarenja.



Crvenim tepihom prošetali su glumci Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Anđela Kribl, Mladen Lero i Olga Odanović.

Veliku pažnju privukli su i autori projekta – reditelj, scenarista i producent Gvozden Đurić, kao i ko-scenarista i producent Uroš Tomić, koji su istakli da je reč o filmu koji nosi snažnu emotivnu poruku i veru u nove početke.

Glavni likovi, suočeni s finansijskim izazovima, provode 10 dana „zarobljeni“ u stanu, glumeći da su na letovanju prilikom čega će mnogi njihovi kvaliteti isplivati nakon dugog niza godina.

Inspirisana istinitim događajem koji se odvio u Banjaluci, ova priča nameće brojna pitanja – ko su i kakvi su ti ljudi i šta ih motiviše da odmor provedu na tako apsurdan način? Da li su oni sebični pojedinci iz srednje klase ili požrtvovani junaci? Odgovori na pitanja kriju se u svakoj epizodi, a neizvesnost i dinamičan razvoj događaja očekuju gledaoce sve do poslednjeg trenutka.

Scenarista i reditelj„Biće novih leta“, Gvozden Đurić, diplomirao je filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a njegovo ime vezujemo za brojne nagrađivane filmove i serije, poput serija „Vrata do vrata“, „Kljun“, druge sezone serije „Mama i tata se igraju rata“, filma „Andadasi“ i druge.

Glumačku postavku čine i Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić...