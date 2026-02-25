Slušaj vest

Vulkan knjižare pozivaju vas na predstavljanje najnovijeg izdanja jednog od najznačajnijih srpskih putopisaca, novinara i književnika Dušana Miklje, knjige Zaustavno vreme: Izabrane i nove priče, koje će biti održano u knjižari Vulkan u Sremskoj 2 u Beogradu, večeras , 25. februara, sa početkom u 19 časova.

Dušan Miklja Foto: Vulkan izdavaštvo



Ako ste ikada zapitali kako izgleda život čoveka koji je decenijama putovao svetom, susretao političare, umetnike i anonimne junake svakodnevice, a pritom umeo da zapamti upravo ono što drugi zaborave, primeti ono što je većini verovatno promaklo, onda je "Zaustavno vreme" knjiga sa kojom morate da se upoznate.

Mi vas pozivamo da vas kroz njene stranice provede autor lično, koga ćete imati priliku da upoznate i postavite mu pitanja u vezi dela u kome još jednom bez napora spaja novinarstvo, putopis i književnost.

Ako već niste čitali dela ovog sjajnog pisca, onda je važno pre svega da znate kako Miklja ne traži spektakl. Njega zanimaju detalji: rečenica izgovorena u prolazu, pogled koji otkriva sudbinu, događaj koji dobija smisao godinama kasnije. Razlog zbog koga ove priče deluju istovremeno poput svedočanstva jednog vremena, ali i lične literature, bliska i prepoznatljiva, bez obzira na to gde se radnja odvija.

Uzbuljiva životna priča Dušana Miklje

Poznato je i da je Mikljina proza odavno prerasla bilo kakvu očekivanu formu. Autor koji piše jednostavno, čak ponekad nehajno, ali upravo tada vas pogodi rečenica koja vas natera da zastanete, kao da ste uhvaćeni u trenutku neočekivane istine. Kroz kratke priče vodi vas od beogradskih ulica do afričkih palata, od diplomatskih salona do malih sudbina koje nose veliku ali nenametljivu težinu. Vrlo brzo postaje jasno zašto je njegova proza postala pretesna za dnevnu formu: to nisu izveštaji, to su životni slojevi, sačuvani pre nego što iščile, baš kao što se na terenu proglašava zaustavno vreme da bi se nadoknadio izgubljeni trenutak.

Foto: Miloš Vučićević