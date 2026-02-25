Slušaj vest

Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista „Pesme za Evroviziju 2026“ i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, potvrđeno je da u Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču. Akylas, harizmatični pobednik festivala „Sing for Greece“, biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28. februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1.

„Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme ’Ferto’. Jedva čekam!“, poručio je Akylas.

Foto: Universal music

Poznat po svom eksplozivnom nastupu, Akylas će srpskoj publici premijerno izvesti svoj hit „Ferto“. Reč je o pesmi koja je već osvojila publiku, top-liste muzičkih platformi, ali i kladionice, gde je jedan od dva glavna favorita za pobedu na „Pesmi Evrovizije 2026“.

Ko je Akylas? Pevač moćnog glasa i energije koja pleni i privlači pažnju. Muzički se kalio nastupajući širom sveta na prekookeanskim brodovima, što mu je dalo specifičan, multikulturalni pečat. Njegov zvuk je savršen spoj moderne produkcije i „grčke duše“, a pobedom na nacionalnom izboru postao je apsolutni ljubimac nacije.

Akylas Foto: Universal music

Iako pesmu „Ferto“ karakteriše zabava, energija i dinamičnost, Akylas kroz tekst istražuje duboke teme – borbu sa pohlepom u svetu gde nam „ništa nije dovoljno“. „Ovo je priča o razlikovanju iskrenih snova od potrebe da se popune emotivne praznine iz detinjstva. Pesma je posvećena roditeljima koji su nam uprkos teškoćama dali ljubav, i deci koja danas žele da im uzvrate istom merom“, poručuju autori.

Ne propustite vrhunski šou i grčku energiju u finalu PZE 2026 - subota, 21.00, uživo na RTS-u!

