Slušaj vest

Izborom predstave Žene na ivici nervnog sloma, Pozorište na Terazijama pravi jasan iskorak u svom repertoarskom opredeljenju - okreće se savremenom, hrabrijem i estetski drugačijem pozorišnom izrazu.

Foto: vladimir opsenica/© 2023 ph: vladimir opsenica



Zakoračili smo u prostor snažnih emocija i ženskih sudbina iz Almodovarovog sveta. Ova španska vatrena stihija, čiji songovi mnogo govore o likovima, možda više i od samog teksta, svakako predstavlja drugačiji i hrabriji scenski izbor.

Žene na ivici nervnog sloma je španska crna komedija iz 1988. godine koju je napisao i režirao Pedro Almodovar.

Pedro Almodovar Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/S / Shutterstock Editorial / Profimedia



Iste godine, film je bio nominovan za Oskara u kategoriji za najbolji film na stranom jeziku, a debitovao je i na 45. filmskom festivalu u Veneciji, što je Almodovaru donelo širu međunarodnu pažnju. Osvojio je pet Goja nagrada koje dodeljuje španska Akademija filmske umetnosti i nauke, i dva priznanja od strane Evropske filmske akademije. Bio je nominovan i za nagrade BAFTA i Zlatni globus.

Foto: vladimir opsenica/© 2023 ph: vladimir opsenica



Istoimeni mjuzikl premijerno je izveden na Brodveju 2010. godine, a na londonskom Vest Endu 2015. godine.

Reditelj Nebojša Bradić je na početku procesa izjavio da ispred sebe imamo tekst koji se dosta razlikuje od naslova koje je ovo pozorište imalo na repertoaru, ali da je u ovoj predstavi podtekst ono što je njegova čar.



“Iza lagodnih rečenica, imate čitav spektar dešavanja i odnosa. Almodovar i govori o svim tim svetovima ispod vidljivog. Iza svih tih izgovorenih reči, teku vrlo uzburkane reke.”

Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama

Povodom jubilarnog izvođenja glumica Ivana Popović je izjavila:



“Pedeset izvođenja mjuzikla “Žene na ivici nervnog sloma”, a imam utisak da tek sada zaista počinje njen pravi život. Svako igranje donese neku novu nijansu, novu strast i jaču međusobnu povezanost među nama na sceni, ali i neku dublju vezu sa publikom.

Što je više igramo postaje bolja, intenzivnija, sočnija. Zahvalna sam na ulozi Pepe koja mi svaki put otkrije nešto novo – neku hrabrost, ranjivost, neku iskru koju ranije nisam primetila...”

Do sada je ovaj mjuzikl pogledalo više od 25.000 ljudi.

Bonus video: Šta donosi "Balkan ekspres"