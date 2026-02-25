Slušaj vest

Večeras, 25. februara 2026, počinje u Sava centru dvodnevna filmska revija FEST Intro sa nagrađivanim filmovima: od 18.30 film GLAS HIND RAŽAB; od 20.30 film SENTIMENTALNA VREDNOST.

Foto: Kasper-Tuxen

Ulaznice se mogu nabaviti sat vremena pre svake projekcije ispred Plave dvorane Sava centra, kao i onlajn na tickets.rs. Narednog dana, 26. februara, na programu su filmovi ČAROBNJAK IZ KREMLJA, nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji; PLAVI MESEC, nominovan za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario; dobitnik Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada. Ovo će biti ekskluzivna prilika da se film PLAVI MESEC pogleda u bioskopu.

Foto: ©MIME FILMS, TANIT FILMS



GLAS HIND RAŽAB nominovan je za Oskara za najbolji međinarodni film, dobitnik je nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu.

Film je zasnovan na stvarnim događajima i hitnim pozivima koje je zabeležio Palestinski Crveni polumesec. Glasovi na telefonu su stvarni. Volonteri Crvenog polumeseca 29.01.2024. godine. primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod vatrom u Gazi i moli za spas. Dok pokušavaju da je zadrže na vezi, čine sve što mogu da do nje pošalju ambulantno vozilo. Njeno ime je bilo Hind Ražab.



Film SENTIMENTALNA VREDNOST ima 9 nominacija za Oskara; dobitnik je BAFTA nagrade za najbolji film van engleskog govornog područja, Gran Prija Festivala u Kanu; 6 nagrada Evropske filmske akademije uključujućI sve najvažnije (film, režija, scenario, muška i ženska uloga, kompozitor).

Foto: Kasper_Tuxen_Andersen

Reditelj i scenarista Joakim Trir predstavlja porodičnu dramu o dve sestre povezane neraskidivom bliskošću i njihovom ocu koji iznenada ponovo postaje deo njihovog života, što otvara prostor za oproštaj i pomirenje.

FEST Intro je dvodnevni filmski događaj koji se održava 25. i 26. februara 2026. u Sava centru, u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST koji je zakazan za početak oktobra (2-11.10.2026).