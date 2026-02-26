Evo kako je serija "Selo gori, a baba se češlja" dobila ime: Radoš Bajić je imao jedan cilj, naziv ima jaku simboliku
Godinama unazad mnogi se pitaju kako je kultna serija "Selo gori, a baba se češlja" dobila tako neobičan naziv, a odgovor je zapravo jednostavniji nego što se misli. Iza naslova ne stoji nikakva slučajnost, već stara narodna izreka duboko ukorenjena u našem jeziku i mentalitetu.
Naziv "Selo gori, a baba se češlja" koristi se da opiše situaciju u kojoj se, uprkos velikim problemima i ozbiljnim dešavanjima, neko bavi sitnicama i nevažnim stvarima.
To je metafora za ljudsku prirodu, dok oko nas "gori", mi često ostajemo zaokupljeni svakodnevnim brigama i malim ličnim dramama.
Upravo tu simboliku želeo je da prenese i Radoš Bajić.
Kako je isticao, cilj mu je bio da prikaže srpsko selo u vremenu tranzicije, sa svim njegovim manama i vrlinama, humorom i tugom.
Radoš je više puta za medije ispričao da serija prikazuje narod koji ume da se snađe i opstane uprkos brojnim izazovima, ali i mentalitet, u kojem se neretko skreće pogled sa suštinskih problema, dok se energija i pažnja usmeravaju na sporedne, svakodnevne stvari.
Zato je naziv u jednoj rečenici objedinio u ironiju i suštinu priče koja je obeležila domaću televiziju.
Malo je serija koje su uspele da ostave tako dubok trag u domaćoj televiziji kao "Selo gori, a baba se češlja". I godinama nakon emitovanja, publika joj se vraća, a likovi i njihove sudbine i dalje se prepričavaju.
Najbolji dokaz koliko je serija zaživela među narodom jeste činjenica da se i danas rado citira čuvena replika: "Izvini, mislim, nemo' se ljutiš", koja je postala deo svakodnevnog govora i simbol jednog televizijskog fenomena.
