Na sceni Srpskog narodnog pozorišta u subotu, 28. februara, biće izvedena premijera predstave "Posle milijon godina", prema istoimenom komadu Dragutina Ilića, u režiji Nikole Zavišića. Dan kasnije, 1. marta, navršava se sto godina od smrti ovog nepravedno zaboravljenog pisca. Da li je reč o slučajnosti ili o sudbinskom susretu vremena i teksta, ostaje da proceni publika, ali je izvesno da se ovom predstavom na scenu vraća jedan od najneobičnijih dramskih poduhvata srpske književnosti.

"Posle milijon godina", naučnofantastična drama napisana 1889. godine, donosi priču o dvoje poslednjih ljudi na Zemlji koje otima viša rasa nastala od čoveka, ali oslobođena smrtnosti, ratova i agresije. U taj kosmički zaplet upliću se i stanovnici Merkura, sakupljači i svemirski lopovi, koji u poslednjim ljudima vide trofejni primerak iščezle vrste.

Žanrovski određena kao "naučnofantastična tragikomedija sa pevanjem", predstava donosi raskoš forme: melodramske elemente, scensku "slikovnicu", živu muziku i songove. Ipak, ispod fantastične radnje i vizuelnog bogatstva krije se tanana i duboka emocija koja u središte predstave stavlja ideju ljubavi kao suštinske odlike ljudskog bića, onoga što čoveka razlikuje od savršenih, ali bezosećajnih nadljudskih rasa.

Autorski tim predstave "Posle milijon godina" okupljen je oko rediteljske vizije Nikole Zavišića, koji potpisuje režiju, adaptaciju teksta i dizajn svetla. U komadu igraju Ljubiša Milišić, Aljoša Đidić, Igor Pavlović, Sonja Kesler i Marta Bereš, Vukašin Ranđelović, Danilo Milovanović Vukmanović, Jovana Balašević i Anđela Pećinar.

Premijera je zakazana za subotu, 28. februar, od 19.30 časova na sceni "Pera Dobrinović", dok je prva repriza u ponedeljak, 2. marta.

