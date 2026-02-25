Slušaj vest

Jutros je u 85. godini života umro Ilija Ika Stanić, prvi srpski rok gitarista.

Stanić je svirao solo gitaru u prvoj rok grupi u Jugoslaviji ''SILUETE'', osnovane 1962. godini. Bio je član od osnivanja i jedini poslednji živ član izvornog sastava benda.

Neverovatna popularnost Silueta je bivala sve veća iz dana u dan, a Zoran Miščević je jedna od prvih mega zvezda. Obožavaljke su ga jurile na koncertima – igrankama i po ulicama u gradovima širom Jugoslavije samo do bi se dočepale nekoliko vlasi njegove duge plave kose.

Siluete nisu snimile mnogo ploča, jer nikada nisu uspeli da prenesu svoj „živi“ zvuk u studio, i da zvuče kao na živim nastupima. Ali, i pored toga, ili upravo zbog toga, Siluete zauzimaju istaknuto mesto u istoriji rorenrola u Jugoslaviji.

(Kurir.rs/Pink)