Kineska nova 2026. godina je u znaku Vatrenog Konja

Obeležavanje kineske Nove godine u Srbiji pod nazivom „Srećna kineska Nova godina“ ulazi u završnicu festivalom kineskog filma koji će biti održan u Smederevu, Zrenjaninu i Loznici od 26. februara do 5. marta.

Vlada Republike Srbije, Ambasada Narodne Republike Kine u Srbiji, Kineski kulturni centar i Institut za pojas i put organizovali su proslavu kineske Nove godine u Beogradu, Nišu, Boru, Smederevu, Loznici i Zrenjaninu.

U Smederevu će festival kineskog filma biti održan od 26. februara do 2. marta u Centru za kulturu Smederevo, Karađorđeva 7.

26. februar, 18 časova – Svečano otvaranje festivala projekcijom filma Chang An

27. februar, 17.00 časova – projekcija filma Lost in the Stars

20.00 časova – projekcija filma Never Say Never

2. mart, 17.00 časova – projekcija filma My Country, My Parents

20.00 časova – projekcija filma The Sinking of the Lisbon Maru



U Zrenjaninu festival kineskog filma trajaće od 1. do 3. marta i biće održan u Kulturnom centru Zrenjanina, Narodne omladine 1.

1. mart, 19.00 časova – Svečano otvaranje festivala projekcijom filma Creation of the GodsⅠ: Kingdom of Storms

2. mart, 17.00 časova – projekcija filma Lost in the Stars

20.00 časova – projekcija filma My People, My Country

3. mart , 17.00 časova – projekcija filma Love Never Ends

20.00 časova – projekcija filma HUANG WENXIU



U Loznici festival kineskog filma počinje 3. marta i traje do 5. marta. Biće održan u Vukovom domu kulture, Jovana Cvijića 2.

3. mart, 18.00 časova – Svečano otvaranje festivala projekcijom filma Cliff Walkers

4. mart, 17.00 časova – projekcija filma The Shadow’s Edge

20.00 časova – projekcija filma Lost in the Stars

5. mart, 17.00 časova – projekcija filma White Snake

20.00 časova – projekcija filma The Great Learning



Ulazak u godinu Konja obeležen je nizom kulturnih manifestacija koje imaju za cilj jačanje kulturnih veza između Narodne Republike Kine i Republike Srbije, kao i promovisanje međusobnog razumevanja, prijateljstva i saradnje u okviru Inicijative Pojas i put.

Tokom tih manifestacija nastupile su umetničke trupe iz provincija Đilin i Hubej, organizovane su izložbe i radionice tradicionalnih umetničkih veština, kao i posebni događaji posvećeni godini u znaku Konja i jačanju „čeličnog prijateljstva“ Kine i Srbije.