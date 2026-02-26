Slušaj vest

Glumca Senada Bašića mlađe generacije su zavolele kao Faruka Fazlinovića u hit humorističkoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", a on se godinama bori sa zdravstvenim problemima. Međutim, ne odustaje od glumačkog, a pre svega profesorskog poziva.

Senad Bašić se oglasio na Instagramu

Iako ga neko vreme nije bilo na društvenim mrežama, Bašić se nedavno oglasio na Instagramu. Pozvao je pratitelje da posete pozorište, ali je istovremeno naglasio da, uprkos problemima sa zdravljem, redovno predaje glumu na Akademiji scenskih umetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Pratitelji su mu u komentarima ostavljali poruke podrške:

– „Duhovit i kad je bolestan, brz oporavak ljudino“

– „Brz oporavak ti želim“

– „Glumačka legenda koja je obeležila moje detinjstvo u 90-im“

– „Ne daj se, Senade“

Teški trenuci zbog bolesti

Senad je još 2023. godine otkrio detalje bolesti zbog koje je proveo dugo vremena u bolnici. Naime, prehladio se na setu filma „Bosanski lonac“ u Austriji, a snimanje se nastavilo u Zagrebu. Kada je video da mu zdravstveno stanje nije dobro, hitno je otišao u bolnicu.

– „Završio sam na Rebru gde sam proveo 21 dan. Nisu mi mogli sniziti temperaturu, a nama su u tom trenutku ostala još samo četiri dana snimanja. U zadnji tren mi je lekar promenio terapiju i temperatura je konačno pala“, ispričao je za Gloriju.

Pogledajte u galeriji fotografije iz kultne serije:

1/6 Vidi galeriju Senad Bašić u seriji Lud zbunjen normalan Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL | FIST Pro

Pre toga, glumac je zbog promuklosti išao kod lekara, gde je nakon bronhoskopije otkrivena leukoplakija na levoj glasnoj žici. Savetovana mu je laserska operacija, koja je tri puta obavljena, poslednji put 2019. godine. Senad je priznao da ga je gubitak glasa posebno uplašio jer je glas osnovno sredstvo njegovog rada.

– „Ispočetka mi je bilo jako teško jer je glas naše osnovno sredstvo za rad. Gubitak glasa me podsetio na Bona Voksa, koji je pred punim Koševom izgubio glas, a i kada vidim kako je Al Paćino izgubio svoj glas, tešim se, baš kao i veliki Laurence Olivier. Morao sam izbaciti alkohol, ali od cigareta još nisam odustao. To mi je poslednji porok“, rekao je Bašić.

Povratak u javnost i podrška publike

Senad je bio aktivan na društvenim mrežama, ali od prošle godine se nije preterano oglašavao. Sada, njegovim povratkom, fanovi su mu ponovo uputili reči ohrabrenja i podrške, dok on nastavlja da kombinuje predavanja i glumačke obaveze, pokazujući koliko je posvećen svojoj profesiji uprkos zdravstvenim izazovima.

Video: Mikele Morone uhvaćen u noćnom provodu u Beogradu