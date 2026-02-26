Slušaj vest

Nakon uspešno održane prve radionice Skokoumci Lab, sledi još jedna! Filmska kuća MCF MegaCom Film, koja donosi na bioskopsko platno novu sinhronizovanu avanturu, zajedno sa platformom Malac Genijalac poziva na još jednu radionicu za mališane koja omogućava da se kroz zabavne izazove, igru i kreativnost upozna svet brojeva i ekologije.

1/4 Vidi galeriju Skokoumci Foto: Pixar/© 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Naime, povodom novog Disney/Pixar animiranog filma simpatičnog naziva SKOKOUMCI u mts Dvorani, u nedelju 1. MARTA, s početkom od 16h organizuje se "Skokoumci Lab" radionica koja ima za cilj da kroz interaktivne zadatke iz mentalne aritmetike, rad sa abakusom i kreativne timske izazove, podstakne decu da razvijaju koncentraciju, brzinu razmišljanja i samopouzdanje.

Foto: Filip Olcan

Program uključuje razgovore o ekologiji i važnim životnim temama, a ideja je da mališani uče o svetu oko sebe i odgovornosti prema prirodi – baš kao i junaci filma Skokoumci.

Podsetimo, nova Diznijeva animacija prati tinejdžerku Martu, koja koristeći revolucionarnu tehnologiju, prenosi svoj um u robotsko životinjsko telo dabra kako bi sprečila plan građevinske kompanije da uništi lokalno stanište. Kroz ovu uzbudljivu priču, mališani će naučiti koliko su hrabrost, domišljatost i timski rad važni – i u filmu i u životu.

Foto: Filip Olcan

U bioskopima od 28. februara publika će moći da gleda sinhronizovanu verziju crtanog filma, a glasove su i ovaj put pozajmili naši glumci i muzičari - Milan Tubić, Bojan Žirović, Vesna Stanković, Maja Odžaklijevska, Jovana Balašević, Dušica Novaković, a u studiju se našao i mladi Todor Jovanović, glumac koga upravo gledamo u filmu "Hajduk u Beogradu".

Todor Jovanović Foto: Nemanja Miscevic

Broj mesta za radionicu je ograničen i roditelji koji žele da, za svoju decu obezbede nezaboravno iskustvo, mogu putem narednog linka da se prijave: https://forms.gle/MdTXZPy3u2or8jm6A

Foto: Filip Olcan

Svečana premijerna projekcija nove originalne avanture simpatičnog naziva "Skokoumci" (Hoppers) održaće se u IMAX sali Cineplexx Galerije, u subotu, 28. februara s početkom od 17 sati. Uz planiran zbavni uvod pred početak filma, pred publikom će se pokloniti i ekipa sinhronizacije koja je učestvovala u pozajmljivanju glasova.

