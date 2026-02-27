Slušaj vest

Warner Bros. Pictures donosi novo, mračno i odvažno poglavlje jednog od najikoničnijih mitova filmske istorije – NEVESTA! (The Bride), viziju rediteljke Megi Džilenhol koja ne pristaje na sigurnu igru, već klasiku preoblikuje u eksplozivnu, pank romansu o identitetu, slobodi i pravu na sopstveni glas.

U  galeriji pogledajte fotogafije sa snimanja filma

Film Nevesta Foto: Blitz Film

U glavnim ulogama su Džesi Bakli, dobitnik Oskara i srpski zet Kristijan Bejl, pet puta nominovana za Oskara Anet Bening, Džejk Džilenhol i dobitnica Oskara Penelope Kruz.

Usamljeni Frankenštajn, poznat kao Frank (Bejl), putuje u Čikago tridesetih godina prošlog veka kako bi zamolio revolucionarnu naučnicu dr Eufronijus (Bening) da mu stvori životnu saputnicu. Oživljavanjem ubijene mlade žene rađa se Nevesta (Bakli). Ali ono što sledi prevazilazi sve planove i očekivanja: ubistvo, opsesija, radikalan pokret i zabranjena ljubav. Njihova veza postaje varnica koja preti da zapali svet.

U bioskopima od 5. marta u distribuciji BLITZ filma.

Ne propustitePop kulturaSVETSKI POZNATA PEVAČICA (22) ŠUTNULA DEČKA ZBOG SRPSKOG ZETA (50): Ispričala bizarne detalje i kako je glumac uticao na nju VIDEO
Bili Ajliš u bordo jakni i crnim sunčanim naočarima
Pop kulturaOd hodajućeg kostura, preko bucka do holivudskog zavodnika: Transformacije Kristijana Bejla šokirale su svet (Foto)
Kristijan Bejl menjao lični opis zbog uloga
Kultura"Plan je da dogodine na Zlatibor dođe Kristijan Bejl" Predrag Gaga Antonijević o prvom NAFFIT-u i tome zašto nije dodeljena nijedna glumačka nagrada
Predrag Gaga Antonijević
Pop kulturaNajpoznatiji holivudski zavodnik je u braku sa prelepom Srpkinjom: Ona mu je okrenula život naopčke!
Kristijan Bejl sa suprugom Sandrom Sibi Blažić

 Bonus video: Lazar Ristovski o problemima srpskog filma

Lazar Ristovski o stranju na filmu Izvor: Kurir