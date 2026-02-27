Slušaj vest

Warner Bros. Pictures donosi novo, mračno i odvažno poglavlje jednog od najikoničnijih mitova filmske istorije – NEVESTA! (The Bride), viziju rediteljke Megi Džilenhol koja ne pristaje na sigurnu igru, već klasiku preoblikuje u eksplozivnu, pank romansu o identitetu, slobodi i pravu na sopstveni glas.

U glavnim ulogama su Džesi Bakli, dobitnik Oskara i srpski zet Kristijan Bejl, pet puta nominovana za Oskara Anet Bening, Džejk Džilenhol i dobitnica Oskara Penelope Kruz.

Usamljeni Frankenštajn, poznat kao Frank (Bejl), putuje u Čikago tridesetih godina prošlog veka kako bi zamolio revolucionarnu naučnicu dr Eufronijus (Bening) da mu stvori životnu saputnicu. Oživljavanjem ubijene mlade žene rađa se Nevesta (Bakli). Ali ono što sledi prevazilazi sve planove i očekivanja: ubistvo, opsesija, radikalan pokret i zabranjena ljubav. Njihova veza postaje varnica koja preti da zapali svet.

U bioskopima od 5. marta u distribuciji BLITZ filma.

