U RTS klubu u Svetogorskoj ulici u Beogradu otvorena je izložba "Slikati muziku", na kojoj je predstavljen deo fotografija Goranke Matić iz nedavno objavljene monografije. Prostor je bio mali da primi sve koji su želeli da vide deo opusa velike umetnice iza objektiva.

Baština Goranke Matić (1949-2025) broji desetine hiljada dela. Njen stvaralački opus, koji se paralelno odvijao u domenima novinske, dokumentarne i umetničke fotografije, predstavlja jedinstveno svedočanstvo naše društvene, političke i kulturne istorije. Na izložbi u RTS klubu je izbor iz ciklusa "Rok fotografije", a među rokerima je mesto našao Toma Zdravković. Slikala je i Lepu Brenu, Janiku Balaša, Ljubišu Stojanovića Luisa, a možda napravila i najlepšu fotografiju u karijeri Đorđa Balaševića.

- Goranka je nekako od tih muzičara napravila prave rok zvezde, koje su izgledale i ponašale se na njenim fotografijama kao bilo koje rok zvezde tog momenta u svetu. Dakle, ona je dala jedan okvir i uspela da uveliča naše znanje i naše sposobnosti muzičke i da ih predstavi, bez ikakvog kompleksa, bilo gde u tom trenutku - naglašava muzička kritičarka Zorica Kojić, prenosi RTS.

Na otvaranje su došli i legendarni umetnici Momčilo Bajagić Bajaga, Srđan Gojković Gile i Zoran Kostić Cane. Protagonisti novog talasa i muzičke scene osamdesetih saglasni su da se ne bismo tako dobro sećali tog vremena da nema fotografija Goranke Matić.



- Mislim da ta veza, njen vizuelni identitet i muzika koju smo mi pravili, da je to neki paket koji će sigurno ostati za neke buduće generacije - smatra Srđan Gile Gojković.

Bajaga je i prvi i poslednji album radio s Gorankom.

- Ona je pazila da te fotke ispadnu dobro i uvek nam je sugerisala šta da obučemo. A radila je stalno, po koncertima, svuda sam je viđao s foto-aparatom - napominje Momčilo Bajagić Bajaga.

Izložba je otvorena do 5. marta, a ulaz je slobodan. Na njenoj realizaciju su nedeljama radile Tamara Brčić, Anđela Grabež, Branislav Đurđević i Milica Žebeljan - Kreativni tim RTS, Tanja Ivanović, scenograf, Milica Petrović i Katarina Ilić, RTS klub i Ana-Marija Simonović, urednik složenih projekata u Baštini RTS.

