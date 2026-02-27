Slušaj vest

Publika je u poslednje vreme imala priliku da mladu i talentovanu glumicu Ninu Neškovićgleda u ozbiljnim, dramskim ulogama. Ipak, njen glumački put sad pravi osvežavajući žanrovski skok u romantičnu komediju "Sportsko srce". Zasnovan na istoimenoj predstavi koja je već četvrtu godinu na repertoaru Zvezdara teatra, ovaj film publici nudi i obećava ono što nam svima nedostaje - smeh i ljubav. Nina za Kurir, uoči premijere filma u Sava centru, otkriva tajne sa snimanja.

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved



Koliko vam je kao glumici prijao ovaj žanrovski iskorak u komediju?

- Ako govorimo o žanru, romantična komedija je moj prvi izbor. Verujem da je komediju najteže napraviti - potrebni su precizan scenario i dobro izabrana podela. Mislim da smo u ovom projektu ispunili oba uslova i zato sam potpuno sigurna da će publika uživati.

Film "Sportsko srce" uskoro stiže u bioskope i za njega već vlada veliko interesovanje. Šta publika može da očekuje od ove priče i koliko se razlikuje u odnosu na predstavu?

- S obzirom na to da je film nastao iz pozorišne predstave koja je već četvrtu godinu na repertoaru Zvezdara teatra, mnogo ljudi je već upoznato s pričom. Međutim, u filmu se pojavljuju i likovi i zapleti o kojima se u predstavi samo govori, pa sam sigurna da će i oni koji su već gledali predstavu biti prijatno iznenađeni. Mislim da nam generalno fali smeha i ljubavi - a to je upravo ono što ovaj film nudi i obećava.

Ko je zapravo Maja? Da li je slična vama privatno?

- Maja je devojka u tridesetim godinama koja se posle izvesnog vremena vraća iz inostranstva i dovodi momka da ga upozna sa ocem. Srčana je, emotivna, ponekad naivna, ali kad su u pitanju njena porodica i bliski ljudi, kolika god međusobna neslaganja bila, spremna je spremna da ih brani po svaku cenu. To je najveća sličnost između Maje i mene.

Kad se snima komedija sa ovako sjajnom glumačkom ekipom, pretpostavljam da je smeha bilo i kad se kamere ugase. Kakva je bila atmosfera na setu? Možete li da podelite s nama neku zanimljivu anegdotu sa snimanja? Mima bi nam verovatno ispričao desetak.

- Atmosfera je bila upravo onakva kakva je i predstava - razigrana, bliska i puna energije. Igranje "Srca" za mene je uvek radost, gotovo kao da mi je rođendan, a ja rođendane najviše volim. Zanimljivo je da sam baš na snimanju filma duvala svećice za svoj pravi rođendan, pa mi je to ostala jedna od najlepših uspomena sa seta. Neću kvariti Mimi zadovoljstvo da on podeli anegdote sa seta. Znam da će uživati.

Kadrovi iz filma Sportsko srce Foto: Vision team

Reditelj Milan Karadžić vam je dao jednu od prvih uloga i posle vas je zvao i u svoje druge serije i filmove. Kakav je on kao reditelj u pozorištu, a kakav na filmu?

- Milan Karadžić je reditelj uz koga se brzo raste i uči zanat. Meni je mnogo značio rad s njim jer on traži brzinu, prisutnost u svakom trenutku, ne voli lenjost, vrlo je konkretan i zna šta traži od glumca, pa je saradnja uvek bila laka i na obostrano zadovoljstvo.

Ponovo ste u kadru s Danijelom Nelom Mihailović. Da li je tačno da je zovete svojom glumačkom kevom? Kako se rodilo to prijateljstvo?

- Apsolutno, ali majka joj svakako više priliči i opisuje je bolje nego keva. Nela je uzor, podrška, prijatelj, kolega, partner, sve!

Naše prijateljstvo se gradilo s vremenom, projekti su nas spojili, ali odranije gajim poštovanje i divljenje prema njoj, mnogo pre nego što sam imala sreću da radimo zajedno. Prvi put kad smo se srele na setu imala sam veliku tremu. Međutim, zbog njene neposrednosti i dobrote koju širi, već posle nekoliko minuta shvatila sam da je nemoguće osećati se neprijatno u njenom društvu. Ona je redak čovek u ovom poslu za koga nikad nećete čuti nijednu ružnu reč, bilo od kolega bilo od ekipe s kojom radi. To je Nela Mihailović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Šta biste voleli da mladi ljudi, koji se možda nalaze u sličnim situacijama kad moraju da "pomire" partnere i roditelje, ponesu kao glavnu poruku nakon što pogledaju Majinu priču? Nemaju sve priče srećan kraj.

- Verujem da prava ljubav ne zahteva mirenje razlika - ona ih prirodno prihvata. A ako odnos traži stalno dokazivanje i prilagođavanje po cenu sebe, onda možda to i nije prava priča za nas.

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved



"Sportsko srce" podseća da budemo hrabri da budemo svoji - jer negde postoji neko ko će nas baš takve voleti.

Kakvi su vam planovi za ovu godinu?

- Ne volim da govorim o planovima unapred. Sad mi je najvažnija premijera i susret s publikom. Verujem da će ljudi voleti naše "Srce".

