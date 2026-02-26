Premijerno izveden „Čarobnjak iz Oza“ u Gračanici
Danas je na matičnoj sceni Narodnog pozorišta u Prištini, sa sedištem u Gračanici, premijerno izveden „Čarobnjak iz Oza“, predstava za decu po tekstu Milene Depolo, u režiji Igora Damnjanovića.
Predstava je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta u Prištini (NPP), Fakulteta umetnosti u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici) i Doma kulture „Gračanica“.
O predstavi, reditelj Igor Damnjanović je rekao:
„Ova predstava je putovanje kroz zemlju Oz i zemlju mašte, gde je sve moguće. Priču o Doroti i njenim drugovima svi znamo — to je avanturistička priča o zajedništvu, nadi i potrazi za tajnom da je sve što tražimo već u nama. Hrabrost je da idemo napred uprkos strahu, pamet je da postavljamo prava pitanja, a ljubav je ono što oživljava čak i ono što nam se čini da je od metala ili kamena.“
U predstavi „Čarobnjak iz Oza“ igraju: Katarina Kljutić (Doroti), Jovana Urošević (Tetka Em / Severna veštica), Aleksa Mirić (Žvakač / Krilati majmun / Stražar / Žurkač), Jovana Vukojičić (Zapadna veštica), Luka Čolović (Strašilo), Vladimir Mikać (Limeni čovek), Zoran Ratković (Lav), Andrija Žuža (Čarobnjak iz Oza) i Katarina Krunić (Južna veštica).
Autorski tim predstave čine: Andrijana Videnović (scenski govor), Dragana Breza i Dušan Stanković (kostimografija i scenografija), Novak Ašković (muzika), Nebojša Gromilić (koreografija) i Igor Damnjanović (scenski pokret).
Prva repriza biće izvedena sutra, 27. februara, u 12.30 časova, na sceni Doma kulture „Trepča“ u Zvečanu.