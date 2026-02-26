O predstavi, reditelj Igor Damnjanović je rekao:

„Ova predstava je putovanje kroz zemlju Oz i zemlju mašte, gde je sve moguće. Priču o Doroti i njenim drugovima svi znamo — to je avanturistička priča o zajedništvu, nadi i potrazi za tajnom da je sve što tražimo već u nama. Hrabrost je da idemo napred uprkos strahu, pamet je da postavljamo prava pitanja, a ljubav je ono što oživljava čak i ono što nam se čini da je od metala ili kamena.“