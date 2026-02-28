Slušaj vest

Glumac Svetozar Cvetković bio je veoma blizak sa pokojnim kolegom Žarkom Lauševićem, a sada je otkrio nepoznate i veoma potresne detalje s jednog njihovog putovanja.

Naime, Žarka je za života mučilo ubistvo koje je počinio u samodbrani u Podgorici, zbog kojeg je bio osuđen na dugu zatvorsku kaznu.

U BiH dok su snimali poslednju scenu filma "Nož", po romanu Vuka Draškovića, Laušević je Cvetkoviću pokazao belu ploču na razrušenoj železničkoj stanici. Na njoj su bila imena dvojice mladića, nastradala 31. jula 1993. godine, a spomenik je podigao otac.

Imao je isto ime kao jedan od mladića koje je Laušević ubio u Podgorici 31. jula 1993.

- A, onda mi je Žarko rekao: "Aj dođi ovamo da ti pokažem nešto". Pokazao mi je na zidu te srušene stanice jednu mermernu ploču. na kojoj je pisao jedan datum i pisalo je: "Na ovom mestu od neprijateljske granate, stradao je moj sin", tako i tako, i potpisao se otac - ispričao je Svetozar u podkastu "Kompas", prenosi Telegraf.

Usledio je još potresniji detalj, koji je razorio i Cvetkovića.

- I Žarko mi je rekao: "Od kad smo došli jutros ovamo razmišljam o tome, vidiš ovaj datum, to je datum kad sam ja pucao na ove ljude, a ovaj otac se zove isto kao jedan od tih momaka koje sam ubio. I onda sam mislio da li je ovo sad sudbonosno što sam ja ovde došao...".

Žarko Laušević na snimanju filma Leto kad sam naučila da letim Foto: Sense Production

Urna Žarka Lauševića odneta iz Srbije

Iako je prvobitni plan bio da legendarni glumac Žarko Laušević bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, njegova urna ipak nije položena u Srbiji.

Prema informacijama iz JKP "Pogrebne usluge", urna je, isključivo na zahtev porodice, neposredno nakon kremacije transportovana u Sjedinjene Američke Države.

