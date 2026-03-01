Slušaj vest

Glumica Radmila Živković potekla je iz stare kruševačke porodice, a komšije je i danas pamte kao skromnu, nasmejanu i talentovanu devojčicu koja je odmalena sanjala veliku scenu.

U Balšićevoj ulici, gde je rođena i odrasla, i dalje se prepričavaju uspomene na Radu – kako su je svi zvali.

„Tu je njen deda popravljao vage“

Nekadašnji prvi komšija, školski drug i blizak prijatelj, Miroslav Miki Stojadinović, pokazao je staru porodičnu kuću u kojoj je odrasla glumica.

Pogledajte u galeriji fotografije Radmile Živković:

1/7 Vidi galeriju Radmila Živković Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

„Ovo je stara kuća, tu je njen deda popravljao vage. Bila je dobar drug i odličan đak. Glumu je volela odmalena“, prisetio se.

Danas u toj kući niko ne živi. Radmila je poslednje godine provela u Beogradu sa ćerkom, gde je i preminula i sahranjena.

„Kruševljani je pamte, kako da ne. Bila mi je kao rođena sestra. Odrasli smo zajedno“, kaže Miki za Blic.

Ulica velikana: Rada i Čkalja

Balšićeva ulica ostala je simbol detinjstva slavne glumice. Upravo tu rođen je i legendarni Miodrag Petrović Čkalja.

„Ona je bila na početku ulice, a Čkalja na sredini“, pričaju komšije, podsećajući na zanimljivu anegdotu velikog komičara. Na pitanje koja je njegova ulica, navodno je umeo da odgovori: „To je ona što nema u Evropi – ima ulaz, a nema izlaz“, aludirajući na to da se iz stare Balšićeve pravo izlazi na groblje.

Neraskidiva veza sa ćerkom

Radmila Živković i Bojana Bambić Foto: Damir Dervišagić

Radin život bio je ispunjen ljubavlju prema porodici, a posebno prema ćerki Bojani. Komšije kažu da su bile nerazdvojne.

„Njena ćerka dolazi u Kruševac. Obiđe kuću, posedi malo kod Radine biste, pa se vrati za Beograd. Mnogo pati za majkom. To je bila posebna veza“, pričaju sugrađani.

Ističu i da je glumica, uprkos slavi, ostala žena iz naroda – neposredna i topla.

Detinjstvo u porti i hleb sa mašću

Sećanja na detinjstvo vraćaju u neka jednostavnija vremena.

„Rasli smo u porti, kod crkve Lazarice, to nam je bilo dvorište. Igrali smo se na Bagdali. Kad nas neko pozove, dobijemo hleb sa mašću i alevom paprikom – i to nam je bilo sve. Jednu jabuku smo znali da podelimo na troje“, priseća se prijatelj.

Crkva Lazarica i brdo Bagdala bili su njihova pozornica mnogo pre nego što je Rada zakoračila na profesionalne daske.

Lepotica koja je plenila gde god se pojavi

Komšije ne kriju da je Radmila važila za pravu lepoticu.

Bista Radmile Živković u Kruševcu Foto: Kruševačko pozorište

„Bila je prelepa devojka, žena. Volela je da slika, da pravi nakit. Njena majka je imala cvećaru. Bila je talentovana na više strana“, prisećaju se.

Uvek nasmejana i spremna na šalu, Rada je, kažu, imala baku na koju je ličila i koja joj je s puno ljubavi šila haljinice.

Otišla u Beograd po snove

Kao i mnogi umetnici, i Radmila je iz rodnog grada krenula put Beograda u potrazi za većim mogućnostima.

Pogledajte u galeriji i fotografije sa ispraćaja Radmile Živković:

1/15 Vidi galeriju Sahrana Radmile Živković Foto: Marko Karović

„Otišla je da potraži bolji život, kao i drugi glumci“, kažu sugrađani.

Iako je izgradila zavidnu karijeru i postala jedno od prepoznatljivih lica domaće scene, u Kruševcu je zauvek ostala – Rada iz komšiluka.

Bonus video: Glumica Radmila Živković neutešna na sahrani Jagoša Markovića