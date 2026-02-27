Slušaj vest

Kultno ostvarenje "Šećerna vodica" oživeće na sceni kao mjuzikl pozorišta Odeon. Film Svetislava Bate Prelića, snimljen 1983. po scenariju Momčila Kovačevića, doneo je glumici Sonji Savić slavu i prestižnu Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu na filmskom festivalu u Puli. Danas će neki novi mladi glumci pokušati ponovo da ispričaju priču koju obožavaju generacije.

- Većina vas poznaje film "Šećerna vodica", ali za one koji ne znaju - važno je istaći da je tema izuzetno aktuelna. Apsolutno se bavi problemima jedne mlade žene, posebno u današnje vreme kada je takozvani body shaming veoma prisutan. Prati i probleme mlade devojke, od zaljubljivanja i fizičkog izgleda pa nadalje, pružajući lepu kritiku društva i prikaz borbe mlade žene za svoje mesto pod suncem. Verujem da će predstava biti privlačna ne samo ljubiteljima filma već i novoj, mladoj publici. Reditelj i autor nove adaptacije je Bojan Stojčetović - rekao je na konferenciji za medije glumac i novi direktor Drame Odeona Stojan Đorđević.

Premijera je planirana za maj, a prva proba je već danas.

- Neće ovo biti kopija filma u pozorištu. Radimo samo autentičan tekst, uz potpunu slobodu celog autorskog tima. Tema i ideja je i dalje aktuelna jer govori o problemu jedne žene. "Šećerna vodica" je priča o ljubavi i jednom nosu - kaže Đorđević.

"Šećerna vodica" bila je hit u jugoslovenskim bioskopima, jedna od istaknutijih srpskih komedija osamdesetih godina. Prvo je od ostvarenja koja je svojom glumom obeležila Sonja Savić, praćena odličnom glumačkom ekipom koju su činili Svetislav Bule Goncić, Ljubiša Samardžić, Bata Živojinović, Milena Dravić i mnogi drugi. Mlada devojka koju zbog izgleda zovu Dečka ne uspeva da ostvari svoj integritet i reši problem devojaštva. Adolescentske traume, nevolje i ispade koje čini sebi i drugima pravda svojim "groznim" izgledom - velikim nosem i ogromnim stopalima. Zato odluči da se "promeni" i odlazi na plastičnu operaciju...



Još uvek se ne zna ko će biti naslednica Sonje Savić.

- Sutra nam je tek prva proba. Nemam sve informacije. U podeli je od novih koleginica Teodora Tomašev, a tu su Saša Đurašević, Žarko Dimovski, Snežana Jeremić, Anastastija Knežević i ja. Pružićemo priliku da se plesači oprobaju kao glumci, što je praksa - otkrio je Đorđević.

Ansambl je nedavno pojačala i Mirka Vasiljević, nije isključeno da će biti deo podele.

- Sada radi naš novi mjuzikl "Mačku u čizmama". Nije isključeno da će se kasnije pridružiti - poručio je Đorđević i dodao da će muzika biti originalna.

Na konferenciji su govoriti novi direktor pozorišta Aleksandar Đaja i Stefan Đoković u ime Art kluba. Đaja je najavio povratak na repertoar "Kralja Cigana" i premijeru komada za decu "Mačka u čizmama".

- Prvi put ćemo raditi i licence mjuzikla s Brodveja - poručio je Đaja, bivši dugogodišnji upravnik Pozorišta na Terazijama, i naglasio da će Odeon ostati privatno pozorište.



Art klub i koncerti: Nastupi Frane Lasića i Garavog sokaka

Glumac Stefan Đoković biće novi domaćin u Art klubu. Publika je već imala prilike da čuje Franu Lasića.

- Našu koncertnu sezonu otvara koncert Garavog sokaka. Nastup je zakazan za 7. mart. Bife je najvažniji deo jednom pozorišta. Glumci tu provode najviše vremena, uči se tekst. Naš klub nije doživeo deo potencijala. Postavili smo stvari na noge. Organizacija je najvažnija. Doveli smo Franu Lasića. Prvi put smo imali DJ veče - istakao je Đoković.

