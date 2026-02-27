Slušaj vest



Projekcijom filma "Orvel 2 + 2 = 5" Raula Peka preksinoć je u MTS dvorani svečano otvoreno osmo izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma DOK #8. Tokom festivala, koji traje do 1. marta, publici će biti prikazano 19 pažljivo odabranih savremenih dokumentarnih filmova iz celog sveta, pružajući uvid u aktuelna umetnička i društvena pitanja kroz različite filmske perspektive. Među autorima su dokumentaristi iz SAD, Francuske, Velike Britanije, Italije, Španije, Rusije, Češke, Indonezije, Argentine i Srbije, a teme filmova variraju od ličnih i porodičnih drama, preko istorijskih i društvenih događaja, do globalnih ekoloških i tehnoloških problema.

Na otvaranju festivala umetnički direktor Igor Toholj istakao je:

- Ovaj festival postoji zato što volimo svoj posao. Svi koji se danas bave kulturnim manifestacijama dobro znaju da one opstaju zahvaljujući ogromnom trudu i entuzijazmu. Festival smo koncipirali kao susret filmova koje potpisuju veliki autori, čija su ostvarenja premijerno prikazana na festivalima A kategorije, poput Kana, Venecije i Berlina, ali i na najznačajnijim svetskim festivalima dokumentarnog filma, kao što su Đanfranko Rosi, Asif Kapadija i Raul Pek.

Jedini domaći film biće "Mileva Ajnštajn", koji je svoju premijeru imati večeras u Beogradu.

- Podjednako nam je važno da u programu "Enter Dok" pružimo prostor debitantima i podržimo njihovu potrebu da prikažu na festivalima kao što je ovaj svoj prvi film. Upravo ti autori, kao što pokazuje i ovogodišnja selekcija, svoje unutrašnje svetove pretaču u snažna vizuelna dela koja dele sa publikom. Ove godine u toj selekciji imamo sedam filmova, a nekoliko autora biće i naši gosti - rekao je umetnički direktor festivala.

Festival je zvanično otvorila Arantzazu Gomez Bajon, autorka filma "Zaboravi na film!". Ona se zahvalila na pozivu i istakla da joj je zadovoljstvo što je deo festivala i što vidi veliki broj ljubitelja filma i kulture.