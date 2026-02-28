Slušaj vest

Serija "Noćni let" dostupna je na HBO Maks striming platformi, dok je premijeru na HBO 3 kanalu imala 25. februara u 21 sat. Druga sezona donosi intenzivan zaplet u kom je detektivka Hana Li uvučena u smrtonosnu zaveru koja povezuje ubistvo na "Hitrouu", blokiranu američku ambasadu i vladin avion opremljen bombom. Dok nemilosrdni ubica Foks eliminiše ključne svedoke povezane s katastrofom aviona D-300, Hana udružuje snage sa šefom bezbednosti ambasade Klejom Brodijem kako bi razotkrila istinu koju moćni igrači pokušavaju da sakriju. Jedno od novih lica je Martin Kompston, koji govori za TV Ekran.

Da li ste gledali prvu sezonu?

- Gledao sam prvu sezonu jer je reditelj Kiro Hoks jedan od mojih najbližih prijatelja, a režirao je i prvi blok druge sezone. Radio sam s njim na njegovom prvom filmu "Piggy" pre oko 15 godina i od tada često zajedno pišemo. Uključio sam se zbog Kirona, a onda postao veliki fan. Mislim da su Lesli (Šarp), Džing (Lusi) i Ričard (Armitidž) bili fantastični u prvoj sezoni.

Kako je ponovo biti na televiziji u udarnom terminu?

- Sjajan je osećaj. Posebno volim termin u 21 čas, i dalje je to najveći termin na britanskoj televiziji, pa je povratak bio veoma primamljiv. Poslednjih godina divno sam sarađivao sa striming platformama, bile su ključne za industriju i za mene, ali ništa ne može da se meri sa osećajem da cela zemlja gleda zajedno s tobom. "Noćni let" je klasična policijska zabava, jurim okolo, pričam u rukav, dodirujem slušalicu, živim za to. Iskreno sam bio ushićen dok sam čitao scenario. Ovakve uloge se ne pojavljuju često.

Ko je RSO (Regional Security Officer) Brodi?

- On je pomalo misteriozna figura. Šef obezbeđenja u američkoj ambasadi u Londonu, bivši pripadnik britanske vojske. Ima uspešnu vojnu karijeru iza sebe i sada vodi operaciju pod velikim pritiskom gde je bezbednost ljudi njegova briga 24 sata dnevno. Odgovoran je za veliki tim i svakodnevno očekuje maksimalnu preciznost.

Recite nam nešto o njegovoj zajedničkoj prošlosti s Hanom.

- Sreli su se na početku karijera i odmah se sukobili. Oboje imaju vrlo dominantan pristup poslu, oboje su kontrol frikovi, što je u Brodijevom slučaju gotovo neizbežno. Kada takve dve osobe stavite zajedno, varnice su neizbežne. Ta oštra hemija bila je veoma zabavna za igranje. Džing je pravi profesionalac, sjajno je iznela prvu sezonu i želi da održi njen kvalitet. Oboje smo posvećeni tome.

Sukobljavaju se, ali na kraju moraju da se oslone jedno na drugo?

- Tako je. U početku postoji uzajamno nepoverenje, Hana vidi Brodija kao "obično obezbeđenje", a on nju kao običnog policajca, ali kako se stvari raspliću, shvataju da im je potrebna međusobna stručnost. Zajedno su uvučeni u zaveru koja ih sve više obavija. Nalaze se u svojevrsnom mehuru u američkoj ambasadi dok se napolju sprema nešto mnogo veće. Ako ne obuzdaju ono što se dešava unutra, posledice spolja biće razorne, dešava se zaista mnogo toga.

Da li je bilo smešnih trenutaka tokom snimanja?

- Džing je imala beskonačnu zalihu plastičnih rukavica koje je stalno vadila iz džepa. Pokušavate da se ne nasmejete dok ona vodi intenzivan forenzički dijalog i istovremeno pokušava da navuče rukavice. Bilo je impresivno i veoma smešno. Radi to s neverovatnom lakoćom, ali ponekad se vidi da joj ne ide, pa izgubi koncentraciju i krene iz početka.



Ovo vam nije prvi put da snimate akcione scene sa oružjem. Da li vam se obuka vratila ili je bio potreban podsetnik?

- Pre dvanaest godina Kiron me je uveo u krav magu, izraelsku borilačku veštinu, gde ima mnogo rada sa oružjem i taktikom. Kada sam kod kuće, treniram četiri puta nedeljno, pa mi to mnogo pomaže u scenama borbe.

Da li ste uživali u snimanju takvih scena?

- Apsolutno. Te scene su zahtevnije nego što izgledaju jer ih često snimate bez pravih efekata ili zvuka. Morate potpuno da se prepustite i zamislite sve. Kada pričate u rukav, zapravo ne pričate ni sa kim. Kada imate slušalicu, ništa zapravo ne čujete, neko van kadra dobacuje replike. Oslonite se na maštu i verujte timu da će kasnije dodati haos, igrate kao da se sve zaista dešava.

Brodi je snalažljiv i brz u reakciji. Koliko ste slični?

- Postoje sličnosti. Brodi brzo reaguje, a i ja pokušavam da budem takav kreativno, naročito kao producent, što mi je postalo velika strast, gde morate biti snalažljivi, okupiti prave ljude i pokrenuti stvari. Sada sam u četrdesetim, pa ne radim kaskade svakodnevno kao on, ali brzo razmišljanje i rešavanje problema, tu se prepoznajem. Kada je reč o "uradi sam" projektima, tu se poređenje završava, moja supruga vodi glavnu reč, a ja sam iza sa alatom i nadam se da se ništa neće srušiti.

Na kraju, šta biste voleli da publika ponese iz ove serije?

- Iskreno, samo želim da publika uživa. Ton serije je eskapistički i pun energije, treba da bude zabavna. U vremenu punom loših vesti, velika je vrednost u tome da uključite televizor, isključite se na sat vremena i prepustite priči. Ako smo ljudima pružili takav predah, uradili smo svoj posao.

