Milan Kralj, istaknuti slikar i fotograf preminuo je u 63. godini.

Na društvenim mrežama se opraštaju od istaknutog umetnika koji je ostavio neizbrisiv trag na likovnoj i fotografskoj sceni.

Beogradski vizuelni umetnik rođen je 1963. godine u Rangunu (danas Mjanmar). Studije umetnosti završio na prestižnom Hanter koledžu, u okviru Njujorškog siti univerziteta.

Svoje obrazovanje, posle diplome u njujorku 1984. godine nastavio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je najpre diplomirao, a potom i magistrirao.

Tokom višedecenijske karijere bavio se slikarstvom i umetničkom fotografijom, a njegova dela bila su prepoznatljiva po snažnom vizuelnom izrazu i emotivnoj dubini. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a kolege i publika pamtiće ga kao posvećenog stvaraoca i tihog, ali doslednog umetnika. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za umetničku zajednicu.

Neke od njegovih samostalnih i grupnih izložbi bile su u Galeriji 73, Galeriji Kolarčeve zadužbine, Modernoj galeriji u Zrenjaninu, Galeriji ULUS...

- Sa ogromnom tugom opraštamo se od našeg prijatelja i dugogodišnjeg saradnika, Milana Kralja.

Dragi Milane, počivaj u miru. Nedostajaćeš nam neizmerno - pisalo je na zvaničnoj Fejsbuk stranici galerije 73.

Kralj je ostavio i neizbrisiv trag kao posvećeni dokumentarista beogradske umetničke scene.

On je godinama posvećeno beležio objektivom izložbe i umetničke trenutke i pravio je jednu od najvažnijih foto arhiva likovnog života Beograda.

