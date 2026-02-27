Slušaj vest

U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu svečano je otvorena izložba posvećena velikanu srpskog i jugoslovenskog glumišta, Petru Banićeviću, povodom dvadeset godina od njegove smrti.

Izložba, čiji je autor Dragica Gaćeša, donosi bogatu arhivsku građu, fotografije, programe, kritike i dokumente koji svedoče o izuzetnom umetničkom putu jednog od najznačajnijih prvaka Drame Narodnog pozorišta.

Prisutnima su se na otvaranju obratili:

Zoran Stefanović, umetnički direktor Drame Narodnog pozorišta, koji je istakao da je Banićević „bio merilo glumačke posvećenosti, snage scenskog izraza i etičke odgovornosti prema profesiji“, naglasivši da njegovo nasleđe ostaje trajna inspiracija novim generacijama glumaca.

Miloš Đorđević, glumac i prvak Drame Narodnog pozorišta, nekadašnji student Petra Banićevića i dobitnik nagrade koja nosi njegovo ime, koji je emotivno govorio o svom profesoru kao „učitelju koji je znao da prepozna talenat, ali i da od mladog glumca zahteva istinu, disciplinu i potpunu predanost sceni“.

Autorka izložbe, Dragica Gaćeša, podsetila je da postavka prati Banićevićev scenski put od prvih uloga do poslednjeg pojavljivanja na matičnoj sceni 2006. godine, ukazujući na širinu njegovog repertoara – od Šekspira i antičke tragedije do domaćih klasika i savremenih autora.

Izložba će biti otvorena za posetioce do početka aprila u Muzeju Narodnog pozorišta.

O PETRU BANIĆEVIĆU:

Petar Banićević rođen je u Nikšiću 1930. godine. Glumu je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, u klasi profesora Raše Plaovića.

Tokom bogate karijere, igrao je na gotovo svim beogradskim scenama.

Bio je član Narodnog pozorišta od 1954. godine i na toj sceni je odigrao oko 80 uloga.

Ostvario je velike uloge u delima svetskih i domaćih klasika. Bio je Hamlet u “Hamletu”, Dimitrije u “Braći Karamazovima”, Kreont u “Caru Edipu”, Leone u “Gospodi Glembajevima”, Trigorin u “Galebu”, Alsest u “Mizantropu”, Vojvoda Draško u “Gorskom vijencu”, Volpone u “Volponeu”, Dimitrije u “Braći Karamazovima”, Nikola Pašić u “Apisu”.

Takođe, bio je i Spasoje Blagojević u “Pokojniku”, Serebjakov u “Ujka Vanji”, Taltibije u “Orestiji”, “Ilarion Ruvarac u “Je li bilo kneževe večere”, Henri Higins u “Pigmalionu”, Džejms Tajron u “Dugom putovanju u noć”, Džoni Patinmajk u “Sakatom Biliju”, Muškarac u “Čoveku slučajnosti”...

Poslednju ulogu u matičnom pozorištu, odigrao je 2006. godine u predstavi „Sudija“ (Mirovni sudija).

Ostvario je veoma zapažene role u filmovima “Biće skoro propast sveta”, “Sutjeska”, “Snovi, život i smrt Filipa Filipovića”...

Igrao je u više od 50 televizijskih drama i serija – “Kapetan Mikula Mali”, “Banjica”, “Bolji život”, “Srećni ljudi”, “Četrdeset osma”, “Vuk Karadžić”...

Za izuzetna glumačka ostvarenja, dobio je brojna prestižna priznanja kao što su Oktobarska nagrada grada Beograda, “Trinaesti jul”, “Sedmi juli”, ”Milivoje Živanović”, “Raša Plaović”, Sterijina nagrada, Nagrada za životno delo “Dobričin prsten”...

Bavio se i pedagoškim radom. Izveo je pet uspešnih glumačkih generacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a vodio je i glumačku klasu na Akademiji umetnosti "Braća

Petar Banićević je preminuo 4. septembra 2006. u 76. godini, a kremiran je četiri dana kasnije, na Novom groblju u Beogradu. Karić" u Beogradu.

Narodno pozorište je 2010. godine ustanovilo Nagradu "Petar Banićević" koja se dodeljuje mladim glumcima.