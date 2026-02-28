Slušaj vest

Srpska glumica Đurđija Cvetić, koja je preminula 2015. godine, ostavila je neizbrisiv trag u domaćem glumištu, ali i tešku životnu priču punu bola. Njena najveća ljubav završila se tragedijom, nakon koje se suočila sa opakom bolešću i povukla u sebe.

Iako o svojoj intimi nije često govorila, poznato je da je Đurđija pune tri decenije uživala u velikoj ljubavi sa pozorišnim komičarem Avdom Mujčinovićem. Njihovu sreću i zajednički život, nažalost, prekinula je njegova smrt 1997. godine. Tuga zbog gubitka voljenog supruga ostavila je razorne posledice po njeno zdravlje – ubrzo je obolela od raka dojke.

Đurđija Cvetić Foto: Dragan Kadić

"Zbog prevelike tuge, posle smrti mog muža Avde Mujičinovića, teško sam se razbolela. Dobila sam rak dojke", ispričala je svojevremeno proslavljena glumica u jednom intervjuu, otvorivši dušu o najtežim trenucima, prenosi Blic.

Kako bi se izborila sa opakom bolešću, Đurđija je uz pomoć nutricioniste uvela znatne promene u ishranu, a pred operaciju i zračenje počela je da koristi i makrobiotičke proizvode. Pored lekarskih zahvata, u lečenju joj je umnogome pomogla i akupunktura.

Đurđija Cvetić Foto: Damir Dervišagić

Bolna praznina i "imati pa nemati"

Pored gubitka životnog saputnika, Đurđija je nosila još jednu ranu na srcu. Đurđija i Avda nisu imali decu, što je za nju do kraja života ostala velika praznina. Njena ljubav prema suprugu bila je toliko jaka, da je, prema njenim rečima, "mogla da traje za četiri života", ali joj je neizmerno teško padala sudbina "imati pa nemati". Poslednjih godina svog života živela je veoma povučeno, a utehu za svoje boli pronalazila je u prirodi.

Đurđija Cvetić Foto: Printskrin Studio B

Blistava karijera vredna svakog divljenja

Rođena 1942. godine u Pinosavi, Đurđija je glumu završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao deo slavne generacije iz klase profesora Milenka Maričića. Svoj neverovatni talenat darivala je publici širom regiona, a do kraja svoje duge i bogate karijere ostala je verni i stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Igrala je u mnogobrojnim predstavama, filmovima i serijama, a njen rad krunisan je najprestižnijim glumačkim nagradama, među kojima su Sterijina nagrada, Zlatni lovorov venac, nagrada "Miloš Žutić", "Milivoje Živanović", kao i prestižno priznanje "Žanka Stokić".

