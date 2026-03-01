Slušaj vest

Beogradska premijera igrano-dokumentarnog ostvarenja "Mileva Ajnštajn" rediteljke Andrijane Stojković održana je u okviru osmog izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma - DOK #8. Film prati život Mileve Marić, genijalne matematičarke i supruge Alberta Ajnštajna, koja je uprkos značajnom doprinosu nauci ostala gotovo neprimećena u istoriji. Kroz kombinaciju igranih scena, intervjua sa stručnjacima i arhivskog materijala, film odslikava njen životni put od detinjstva u Titelu, preko studija u Cirihu, do složenih emotivnih i intelektualnih odnosa sa Albertom Ajnštajnom. Iz njihovog susreta rađaju se ljubav, dva sina i nekoliko revolucionarnih naučnih radova. Glavna uloga u igranim scenama poverena je mladoj i talentovanoj glumici Staši Nikolić, s kojom smo razgovarali o izazovima koje je ova uloga donela, njenim dosadašnjim uspesima, ali i tajnovitim holivudskim projektima koji je tek očekuju.

Dobili ste ulogu Mileve na kastingu. Kakva je bila vaša reakcija, s obzirom na to da takvu ulogu sanja svaka glumica?

- Ovu ulogu sam dobila kao vrlo mlada. Moram priznati da me je dosta velikih uloga sačekalo rano, prvo Viola u "Zaljubljenom Šekspiru", što mi je bio ogroman izazov, a igrala sam i Sofiju u "Šopalovićima". To su zaista velike uloge i uvek sam mislila da su mi došle prerano, ali mislim da je ova uloga došla baš na vreme. Sve što je ona proživela imala sam prilike da bar malo osetim kroz svoje životno iskustvo, pa sam, čini mi se, umela to zrelo da iznesem.

Kako ste se spremali za ovu ulogu? Da li ste čitali biografije ili ste se oslonili isključivo na scenario?

- Išla sam na časove fizike i matematike. U filmu imam nekoliko scena gde rešavam veoma teške formule iz fizike. Paralelno sam pisala na tabli, rešavala te formule i imala obraćanje direktno u kameru u formi ispovesti, što je bilo baš teško. Na setu je bio profesor, a radila sam i s mojim tatom, koji je jako dobar u fizici i matematici i išao je na takmičenja. On mi je mnogo pomogao, pa sam uz tu stručnu pomoć uspela da ne pogrešim. To je zaista bilo nešto najizazovnije što sam dosad imala na setu.

Kako je odnos Mileve i Alberta prikazan u filmu? Vidimo li tu njihovu veliku ljubav ili njen kraj?

- Vidimo sve. Prvo vidimo kako su se upoznali na fakultetu, da je on bio predivan prema njoj na početku i kako se taj odnos razvijao prepun ljubavi. To nije bila samo ljubav već potpuno prepoznavanje na više nivoa - upotpunjavali su jedno drugo i u naučnom i u ljubavnom smislu, kao dve ličnosti koje se prepoznaju privatno i profesionalno. A onda, on dobija Nobelovu nagradu i menja se. Taj odnos kasnije postaje dosta mučan, on njoj šalje neke zahteve i pisma koja su bila teška čak i samo za čitanje. Sjajan scenario je napisala Selena Stanković, i za njega zasluženo dobila i nagradu, jer precizno prikazuje te najbitnije momente i turbulentan život.

Alberta Ajnštajna igra Teodor Vinčić. Kakav je bio kao partner na snimanju?

- Mnogo sam se obradovala što je on dobio ulogu Alberta Ajnštajna, mnogo ga volim privatno i cenim kao glumca. Mislim da je on jedan od najtalentovanijih mladih glumaca kod nas i da je napravio pravu glumačku bravuru u ovoj ulozi.

S obzirom na to da Mileva nije smatrana klasičnom lepoticom, da li su morali vizuelno da vas promene za ulogu?

- Nisu me poružnili, ali sam imala neurednu punđu, crtali su mi bore, malo su me postarivali. Delovala sam dosta umorno. Prosto, to je bio jedan težak život.

Imate li privatno nekih sličnosti s Milevom, svirate li klavir i govorite li jezike kao ona?

- Da, sviram klavir. Mileva je govorila nemački, francuski, a verovatno i mađarski, jer je bila iz Vojvodine. Ja govorim francuski, ruski i španski. Negde smo na istom broju, ali govorimo različite jezike.

Šta je pored ovog filma obeležilo prošlu godinu i kakvi su vam planovi za 2026. godinu?

- Definitivno film o Milevi Ajnštajn i predstava "Anđela", s kojom smo imali sjajna gostovanja u Londonu i celom regionu. Što se tiče planova, očekujem da izađe jedan veliki francuski film, kao i veliki američki blokbaster. Snimala sam ga vrlo daleko od Srbije, ali još uvek ne smem da otkrivam detalje. Čini mi se da će mi ova 2026. godina biti više u filmovima nego u pozorištu.

Gde može da vas vidi publika koja voli pozorište?

- U Beogradskom dramskom pozorištu. Tamo su mi na repertoaru predstave "Čarli Čaplin", "Pra Faust", "Šarlota Kasteli" i "Anđela". Pozorišna sezona i nova snimanja krenula su od druge polovine januara. Sa "Anđelom" smo od 1. do 3. marta na turneji po Crnoj Gori. Čekaju nas gostovanja u Bosni i po Srbiji.

