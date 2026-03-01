Slušaj vest

Ispred velikog filmskog plakata koji nagoveštava da je nova Disney i Pixar animacija "Skokoumci" stigla na domaći bioskopski repertoar, fotografisala se ekipa koja je učestvovala u pozajmljivanju galsova likovima i oživljavanju novih crtanih junaka. Među glavnom postavom bili su Maja Odžaklijevska, Stefan Bundalo, Vesna Stanković, Marko Luis kao podrška ekipi, zatim reditelj sinhronizacije Marko Misirača i drugi.

Foto: Filip Olćan

Poznato je da kada Pixar iz svog studija donese neki animirani naslov, da se zasigurno susrećemo sa potpuno novim i originalnim likovima, kreativno osmišljenim, sa dobrom muzikom, humorom i akcijom.

Po prvi put sada, sa Skokoumcima, upoznajemo se sa Martom, ljubiteljkom životinja i učenicom koja se zalaže za očuvanje prirode i spas živih bića koja čine naše okruženje. Uz pomoć novog tehnološkog izuma, ona uspeva da uskoči u telo robotskog dabra i tako počne da komunicira sa pravim životinjama i da istinski iznutra upozna njihov svet, a sve sa ciljem očuvanja okruga u kojem žive, a kojem preti nestanak usled ljudskog nemara i pohlepe.

Na svom putu Marta susreće Džordža, pravog dobra, zanimljivog kralja životinja koji svoj tron čuva sa željom da svima bude dobro, ujedno poštujući zakone prirode.

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere filma

1/9 Vidi galeriju Premijera filma Skokoumci Foto: Filip Olćan

Glas Džordžu pozajmio je Stefan Bundalo, koga smo pitali za utiske i poruku koju šalje animacija na kojoj je radio "Treba biti uvek svoj, ne treba se na silu menjati da bi negde pripadao. Čuvati prirodu kao ultimativni zadatak."

Reditelj sinhronizacija Marko Misirača naveo je da je tema filma jako zanimljiva i da ovi američki filmski studiji uvek napišu nešto maštovito i aktuelno, a sada je to tema ekologije i podizanja svesti.

"Kroz maštovitu, zabavnu i duhovitu priču Disney i Pixar šalju jaku poruku za najmlađu publiku, o važnosti biljnog i životinjskog sveta oko nas."

Pored pomenturih učesnika koji su prisustvovali specijalnoj projekciji, u sinhronizaciji Skokoumaca učestvovala je brojna ekipa među kojima i Bojan Žirović, Jovana Balašević, Dušica Novaković, Gorica Popović, kao i mladi Todor Jovanović, glumac koga upravo gledamo u filmu "Hajduk u Beogradu".

Film Skokoumci je prvi u nizu animiranih naslova, koji nam u godini donosi prestižni studio. Očekuju nas i drugi.

Bonus video: Premijera filma "Saučesnici"