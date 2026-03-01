Slušaj vest

U Narodnom pozorištu u Beogradu u subotu veče održana je premijerna obnova opere "Don Karlos", jednog od najmonumentalnijih dela Đuzepa Verdija i jednog od vrhunaca svetske operske literature. Publika je u prepunoj sali pozdravila umetnike ovacijama, potvrđujući da velika dela svetske baštine i dalje snažno odjekuju na beogradskoj sceni.

Ljubav i politika

Pod dirigentskom palicom maestra Serhija Alaponta, solisti, Orkestar, Hor i Balet Narodnog pozorišta doneli su snažno, dramski zaokruženo i muzički precizno čitanje Verdijeve partiture. Alapont je naglasio kontraste između intimnih, lirskih trenutaka i monumentalnih ansambl scena, gradeći dinamičku liniju koja je postepeno vodila ka kulminacijama, posebno u velikom duelu Filipa II i Velikog inkvizitora.

U naslovnoj ulozi nastupio je gostujući tenor Danijel Magdal, koji je ulogu Don Karlosa oblikovao kroz snažnu emotivnu ekspresiju i dramsku napetost, ističući unutrašnji raskol mladog infanta između ljubavi i političke dužnosti.



Kao Filip II, Ivan Tomašev ponudio je zrelu i autoritativnu interpretaciju, s posebno upečatljivom arijom "Ella giammai m'amň", u kojoj je psihološka usamljenost vladara dobila snažan vokalni i glumački izraz. Sanja Kerkez je ulogu Elizabete donela s dostojanstvom i lirskom toplinom, dok je nova direktorka Opere Ljubica Vraneš kao kneginja Eboli scenski dominirala, posebno u ariji "O don fatale", pokazujući raskoš vokalne tehnike i dramsku snagu.

Gostujući bariton Šerban Vasile kao Rodrigo dao je plemenit, stilski zaokružen lik, čiji je idealizam bio jasno odslikan i muzički i glumački. Mihailo Šljivić u ulozi Velikog inkvizitora uneo je mračnu, gotovo fatalističku težinu, doprinoseći jednoj od najdramatičnijih scena u operi.

Režiju obnove potpisuje Ivana Dragutinović Maričić, koja je sačuvala koncept prvobitne postavke Mladena Sabljića, ali ga je osvežila dinamičnijim scenskim rešenjima. Scenografija Vladimira Marenića i kostimi Ljiljane Dragović naglasili su istorijski ambijent Španije XVI veka, uz vizuelnu monumentalnost koja prati veličinu Verdijeve muzike.

Novi susret

"Don Karlos", opera u četiri čina, zasnovana na drami Fridriha Šilera, tematizuje složene odnose ljubavi, vlasti, slobode i religijskog fanatizma. Upravo ta višeslojnost čini ovo delo izazovnim i za umetnike i za publiku, a izvođenje na Velikoj sceni Narodnog pozorišta pokazalo je da ansambl kuće poseduje i umetnički kapacitet i interpretativnu zrelost da se suoči sa jednim od najzahtevnijih naslova operskog repertoara.

Sledeći susret zakazan je za 4. mart, od 19 časova.

