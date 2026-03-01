Slušaj vest

Na Radio-televiziji Srbije u subotu, 7. marta, na Prvom programu u 20 časova počinje emitovanje nove domaće serije "Izvor". U 10 epizoda gledaoci će imati priliku da prate sukob emocija i poslovnih interesa, tradicije i modernog doba, savremenog srpskog sela i grada, kroz priču o višestrukim sponama između dve porodice. A sve to na relaciji Ramaća-Beograd.

Đorđe i Teodora kao Dragan i Una Foto: Promo

U malom šumadijskom selu Ramaća postoji izvor koji se naziva Amidžinim. Glavno izvorište nalazi se na imanju domaćina Obrena Biorca, ali korišćenjem vode upravlja lokalna vodna zadruga "Izvor". Svake godine obližnje kragujevačke opštine pokušavaju da se dogovore sa zadrugom iz Ramaće o zajedničkom korišćenju njenog vodnog potencijala; svake godine svi članovi zadruge jednoglasno odbiju njihove ponude, zadržavajući Amidžin izvor isključivo za sebe i svoje porodice.

Ali situacija se menja kada u Ramaću dođe Goran Slavković, dobrostojeći poslovni čovek iz Beograda. Znajući da glavnu reč u vodnoj zadrugi "Izvor" vodi Obren Biorac, Goran s njim ulazi u poslovne pregovore, nudeći "Izvoru" veliku investiciju koja bi kraj Amidžinog izvora napravila fabriku vode, ali i savremen, uređen i luksuzan banjski kompleks, od koje bi koristi imale i cela Ramaća i njena šira okolina. Obren odlučuje da započne pregovore sa Slavkovićevem, čemu doprinose i neki sasvim lični razlozi. Naime, Obrenov sin Dragan i Goranova ćerka Una vole se i odlučuju da se venčaju. Kako će razlike u gradskom i seoskom poreklu dvoje mladih, te poslovni interesi njihovih očeva, ali i brojne lokalne smicalice uticati na ovu čistu, mladalačku ljubav? A kakva će sudbina biti izvora vode koji pripada svim meštanima malog šumadijskog mesta? Mima Karadžić, koji tumači ulogu Obrena, najavio je da će ova interesantna ljubavna i životna priča jako zanimati ljude jer pogađa u srž:

Mima Karadžić Foto: Promo



- Ta porodica, jedna i druga, odnos prema deci i odnos jednih prema drugima i odnos drugih ljudi koji su uključeni u tu priču - nekih bivših ljubavi, to je sve ovde nekako fino zamešano i zapleteno i mislim da će biti vrlo zanimljivo. Moj lik je opasan, vrlo je kompleksan. Sve će uraditi za porodicu, a dosta je bahat, nabusit, na svoj način pravedan. Nije mu strano ništa, može da se potuče, može da viče, može da ima problema sa celim selom, može da ima problema sa svom rodbinom, može da ima problema sa sinom, a može da bude i vrlo fin - ispričao je glumac o svom liku u seriji.

Glavne uloge tumače: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Danijela Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović. Pored njih tu su i: Nebojša Milovanović, Miloš Vlalukin, Zlata Numanagić, Marko Gvero, Goran Šušljik, Ivana Popović, Bane Vidaković, Toma Trifunović...



Serija je nastala u produkciji RTS, dok je izvršna produkcija Vision team. Scenario su potpisali Đorđe Milosavljević i Mirko Stojković, a režiju Milan Karadžić.

