Beogradska publika biće svedok istinskog muzičkog otkrića – opere koja se retko izvodi čak i na velikim evropskim scenama, a sada po prvi put stiže u Srbiju i region. Hendlov „Široje, kralj Persije“ donosi raskoš barokne opere, ali i snažnu, gotovo filmsku dramu o vlasti, izdaji, ljubavi i moralnim izborima koji menjaju sudbinu čitavog carstva.

Na persijskom dvoru, gde politička moć i lične strasti neumoljivo sudaraju svetove, princ Široje zakoniti naslednik prestola – suočava se sa optužbom za izdaju, očevim nepoverenjem i zabranjenom ljubavlju prema princezi Emiri. Između dužnosti i srca, istine i manipulacije, Hendl gradi napetu psihološku dramu koja i danas zvuči zapanjujuće savremeno.

Pod vođstvom dirigenta i čembaliste Predraga Goste, ansambl „New Trinity Baroque“, na istorijskim instrumentima, vraća publici autentični zvuk epohe u kojoj je ova opera nastala. Izvođenje okuplja vrhunske umetnike i mlade soliste Barokne beogradske akademije, stvarajući jedinstveni spoj iskustva, istraživanja i nove umetničke energije.

Posebnu atrakciju predstavlja retka prilika da se na istoj sceni čuju čak dva kontratenora u glavnim ulogama, glasovni fenomen koji je bio srce barokne opere i koji danas izaziva snažne reakcije publike širom sveta. Uz njih nastupaju:Sreten Manojlović (Cosroe), Biraj Barkakaty (Široje), Sandro Rossi (Medarse), Silvija Rađen Kumar (Emira), Zorica Pavlović (Laodice) i Predrag Gosta (Arasse).

Hendlova muzika u „Široju“ pulsira emocijama od intimnih, gotovo šapatnih arija punih melanholije do virtuoznih muzičkih eksplozija koje otkrivaju unutrašnje borbe likova. Svaka arija postaje ispovest, a svaki susret na sceni novo poglavlje borbe između ljubavi i moći.

Ovo koncertno izvođenje sa stilizovanim scenskim pokretom predstavlja vrhunac rada jubilarne 25. Beogradske barokne akademije, međunarodnog projekta koji tokom intenzivnih radionica okuplja umetnike iz različitih zemalja, spajajući edukaciju i vrhunsku umetničku produkciju. Rezultat je predstava koja nije samo izvođenje opere već živo otkrivanje baroknog teatra pred očima publike.

Premijerno izvedena 1728. godine u Londonu, opera „Široje“ danas se sve češće prepoznaje kao skriveni dragulj Hendlovog opusa. Beogradska premijera pruža retku priliku da se ovo monumentalno delo doživi uživo u prostoru koji briše granicu između scene i publike.

Veče koje se ne propušta: istorija, drama i muzika koja pogađa pravo u srce.

Madlenianum otvara vrata jednoj zaboravljenoj kraljevskoj priči i pretvara je u događaj o kome će se govoriti.