Februarski repertoar u teatru humanosti bio je ispunjen emocijama, smehom i snažnim porukama koje nadilaze scenu, a sala na uglu Knićaninove i Cara Dušana bila je obasjana ne samo reflektorima već i solidarnošću. Miris pozorišne prašine, tiho žuborenje publike pred početak i osećaj zajedništva podsetili su da umetnost ima moć da pokrene – i srce i dela.

Krajem meseca na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart odigrana je kultna drama „Jazavac pred sudom“, delo Petra Kočića koje i više od jednog veka nakon nastanka snažno odjekuje svojom britkom satirom i kritikom nepravde. Publika je sa pažnjom pratila borbu Davida Štrpca protiv sistema, prepoznajući u njegovoj borbi univerzalnu priču o malom čoveku i velikim nepravdama. Višeminutnim aplauzom nagradila je sjajne bravure Milovana Filipovića, Branislava Jerkovića i Nikole Ivačkova. Samo nekoliko dana kasnije na sceni teatra humanosti zablistao je dobro poznati trio predstave „Anđela“. Mima Karadžić, Goran Šušljik i Staša Nikolić još jednom su pokazali zašto se za ovu predstavu uvek traži karta više.

Međutim, ono što je spojilo ove izvedbe, kao i brojne u februaru, imalo je dodatnu, plemenitu dimenziju –ulaznica za predstavе bila je humanitarna SMS poruka za lečenje Marijane Aksić. Na taj način, svaki aplauz bio je i znak podrške, a svako zauzeto mesto u sali – konkretan doprinos borbi za zdravlje.

Zajedničkim snagama publike i Fondacije Mozzart, tokom februara prikupljeno je gotovo pola miliona dinara za Marijanino lečenje. Ovaj iznos svedoči o snazi zajedništva i poverenju koje građani imaju u humanitarne akcije koje fondacija organizuje kroz svoj teatar humanosti.

