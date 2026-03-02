Slušaj vest

U prostorijama Politike u Cetinjskoj ulici 27. februara, dan pred 87. rođendan ovog kultnog lista, Stefanu Tićmiju je dodeljena prestižna nagrada Politikinog zabavnika za delo namenjeno mladima objavljeno 2025. godine na srpskom jeziku za roman "Tata kaže gambit". Stefan je drugi put laureat ovog priznanja.

Prethodno je nagrađen za roman "Ja sam Akiko" za 2019. godinu. Okupljene je najpre pozdravio višedecenijski urednik Politikinog zabavnika Zefirino Grasi. Nagradu je Stefanu uručio Petar Milatović u ime redakcije Politikinog zabavnika, a zatim je predsednik žirija Petar V. Arbutina pročitao saopštenje žirija koji je radio u sastavu Snežana Petrović, Zdenka Valent Belić, Aleksandar Petrović - Aca Seltik, Petar V. Arbutina (predsednik) i Petar Milatović.

Stefan Tićmi, nagrada Foto: Laguna

Arbutina je između ostalog rekao:

- Moglo bi se reći da tezu Lava Nikolajeviča Tolstoja o srećnim porodicama koje su slične i nesrećnim koje su nesrećne na svoj način Stefan Tićmi proširuje u najneobičnijim smerovima, birajući zakonitosti šahovske igre kao esemplastičku liniju uspostavljanja kompleksnih odnosa u okviru jedne na prvi pogled sasvim obične porodice. (...) Ovo je i priča diskretne analitičnosti i duhovne otvorenosti, socijalno i psihološki uverljiva opservacija o porodičnim i društvenim vrednostima koje treba da zaslužimo i pobedom i porazom, i ljubavi za koju treba da se žrtvujemo.

Petar V. Arbutina Foto: Petar Aleksić

Kako je zaključio Arbutina, Stefan Tićmi je uspeo da sačuva sentimentalnost tradicionalne slike porodice i porodičnih odnosa, bol i egzaltacije procesa odrastanja svog junaka, ali i da na originalan i inventivan način proširi panoramu univerzalnih vrednosti u kontekstu novog vremena i iskušenja i nepredviđenih okolnosti šahovske i životne igre. Žiri mu čestita na nagradi, kao i svim učesnicima koji su svojim prilozima ovaj konkurs učinili velikim i teškim zadatkom za žiri i velikim zadovoljstvom za čitaoce nagrađenih i pohvaljenih knjiga.

Stefan Tićmi, nagrada Foto: Laguna

Laureat nagrade Stefan Tićmi zahvalio je žiriju i između ostalog izjavio:

- Jedino merilo, što se tiče umetnosti, jeste da li u nekom delu pulsira život ili ne pulsira. Nagrada Politikinog zabavnika potvrđuje da u mom poslednjem romanu "Tata kaže gambit" postoji određeno pulsiranje i beskrajno sam zahvalan žiriju što je to prepoznao. Književnost je ludačko verovanje u nešto što ne postoji. A postoji i nešto što je primetio jedan francuski filozof: svaka, i najbeznačajnija stvar, nosi u sebi "nemu reč" i krije značenje koje umetnik može da otkrije. (...) Ne zaboravljam koliki vetar u leđa je nagrada Politikinog zabavnika dala mom prvom romanu "Ja sam Akiko". Još jednom hvala žiriju - poručio je autor, čija oba dela je objavila "Laguna".

Pogledajte video: Prestižna nagrada za novinara Kurira