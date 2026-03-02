Slušaj vest

Izdavačka kuća "Službeni glasnik" saopštila je na Nacionalni dan knjige da prvi put organizuju konkurs za najbolji neobjavljeni rukopis triler romana pod nazivom "Dokazni materijal".

Renomirani izdavač je naveo da pravo učešća imaju svi punoletni autori koji pišu na srpskom jeziku, na ćirilici ili latinici, bez obzira na to da li su do sada objavljivali. Na konkursu, koji je otvoren do 31. jula, dozvoljeno je učešće samo s jednim rukopisom, koji mora da bude originalan, autorski i neobjavljivan u bilo kom obliku, a pobednik će biti proglašen 1. novembra.

Službeni glasnik Foto: Youtube Printscreen

- Pobednički rukopis dobija ugovor o objavljivanju romana u izdanju "Službenog glasnika" i novčanu nagradu u iznosu od 200.000 dinara, koja predstavlja avansni honorar za prvo izdanje romana, koje će biti objavljeno u tiražu od 1.000 primeraka - najavljeno je u saopštenju.

Učesnici, uz svoje radove, u elektronskoj formi treba da dostave ime i prezime, adresu i broj telefona, kao i sinopsis (do jedne stranice) i kratku biografiju autora (do 1000 karaktera), na imejl: kontakt@slglasnik.com.



Više informacija o svemu možete dobiti na imejl adresi: kontakt@slglasnik.com i na sajtu Glasnika www.slglasnik.com.

Pogledajte video: Predstavljena knjiga "Pomozi mi kazati"