U toku su radovi na popravci drenažnog sistema u levom delu nadstrešnice ispred glavnog ulaza u Srpsko narodno pozorište, koji su počeli 24. februara i biće gotovi do kraja ove sedmice.

Nije bilo nikakvog urušavanja, niti pada delova nadstrešnice. Usled začepljenja drenažnog sistema, došlo je do prokišnjavanja u jednom delu nadstrešnice.

Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Foto: Novi Sad

U cilju otklanjanja uočenih nedostataka na drenažnom sistemu, koji izazivaju prokišnjavanje, u okviru radova uklonjene su ploče sa donjeg dela nadstrešnice, koje će biti vraćene po završetku radova.

U skladu sa zakonom, prostor gde se izvode popravke je propisno ograđen i obeležen, a zaposleni i posetioci u pozorište mogu da uđu redovno kroz druga vrata, u desnom delu glavnog ulaza, gde se ne izvode radovi. Svi redovni posetioci Srpskog narodnog pozorišta, koji su tokom prethodnih osam dana dolazili na naše predstave, to znaju. Molimo medije da u cilju objektivnog informisanja javnosti, provere informacije pre njihovog objavljivanja, navedeno je u saopštenju.

