Slušaj vest

U toku su radovi na popravci drenažnog sistema u levom delu nadstrešnice ispred glavnog ulaza u Srpsko narodno pozorište, koji su počeli 24. februara i biće gotovi do kraja ove sedmice.

Nije bilo nikakvog urušavanja, niti pada delova nadstrešnice. Usled začepljenja drenažnog sistema, došlo je do prokišnjavanja u jednom delu nadstrešnice.

Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Foto: Novi Sad

U cilju otklanjanja uočenih nedostataka na drenažnom sistemu, koji izazivaju prokišnjavanje, u okviru radova uklonjene su ploče sa donjeg dela nadstrešnice, koje će biti vraćene po završetku radova.

U skladu sa zakonom, prostor gde se izvode popravke je propisno ograđen i obeležen, a zaposleni i posetioci u pozorište mogu da uđu redovno kroz druga vrata, u desnom delu glavnog ulaza, gde se ne izvode radovi. Svi redovni posetioci Srpskog narodnog pozorišta, koji su tokom prethodnih osam dana dolazili na naše predstave, to znaju. Molimo medije da u cilju objektivnog informisanja javnosti, provere informacije pre njihovog objavljivanja, navedeno je u saopštenju. 

Ne propustiteKulturaSF drama zaboravljenog pisca Dragutina Ilića: Premijera predstave "Posle milijon godina" u Novom Sadu
FEM_2943.jpg
KulturaDobričin prsten stigao je u pravi čas: Gordana Đurđević Dimić o glumi i zašto nikad nije napustila Novi Sad i SNP
Gordana Đurđević Dimić (5).JPG
KulturaDogađaj sezone u Novom Sadu: Predstava za koju publika u Rusiji čeka do dve godine kartu gostuje u SNP
Холопы_фотоС.Левшин_628A0962.jpg
KulturaEvgenije Onjegin, opera P. I. Čajkovskog po Puškinovom romanu u stihovima kojim je opisao svoju buduću smrt
evgenije-onjegin-3-2.jpg

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca

Mjuzikl Lu poklon glumaca Izvor: Kurir