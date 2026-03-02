Slušaj vest

Glumac Miodrag Dragičević i glumica Olivera Bacić nakon pet godina braka odlučili su da okončaju svoj odnos. Par, koji je važio za skladan i stabilan, iznenadio je javnost odlukom o razvodu.

Diskretan razvod bez medijske pompe

Razvod je protekao mirno, bez bilo kakve medijske dramatizacije. Olivera je na društvenim mrežama uklonila prezime Dragičević i vratila se svom devojačkom prezimenu, Bacić.

"Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe," izjavio je za Informer izvor blizak paru.

Sećanje na početke veze

Miodrag Dragičević nedavno je u emisiji "Balkanskom ulicom" podelio uspomenu na prvi susret sa Oliverom.

"Neverovatno, kada sam ušao u prostoriju u kojoj je bila, ja sam znao da je to-to. To je neverovatno, znao sam da je to nekako energetski žena sa kojom ja hoću da podelim ostatak svog života. I eto, tako je i bilo,“ rekao je Miodrag, osvrćući se na trenutak kada su se upoznali.

Par je odlučio da svoj odnos završi bez svađa i medijskog publiciteta, ostajući u dobrim odnosima i privatno i profesionalno.

