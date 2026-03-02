Slušaj vest

Glumac Miodrag Dragičević i glumica Olivera Bacićstavili su tačku na brak, ali u centru njihove pažnje i dalje ostaje ćerka Vasilija. Njeno rođenje, kako Miodrag priznaje, promenilo ga je i učinilo zrelijim muškarcem.

Prvi susret koji je promenio sve

Miodrag se priseća trenutka kada je prvi put video Oliveru i odmah znao da je ona prava:

"Neverovatno, kada sam ušao u prostoriju u kojoj je bila, ja sam znao da je to-to. To je neverovatno, znao sam da je to nekako energetski žena sa kojom ja hoću da podelim ostatak svog života. I eto, tako je i bilo," rekao je Miodrag u emisiji "Balkanskom ulicom".

Brzo razvijanje zajedničkog života

Njihova veza ubrzo je dobila ozbiljan oblik, ali život zajedno nije odmah počeo.

"Nismo odmah krenuli da živimo zajedno, bilo je ono – ajde malo ti kod mene, malo ja kod tebe. Ali Vasilija se brzo desila. Posle tri i po meseca, što je bio znak da je to to. Naravno, morali smo da sednemo i razgovaramo da li želimo to. Bio je to pozitivan šok, neki poklon od Boga, za koji sam mu zahvalan," prisetio se tada Miodrag.

Očinstvo i zrelost

Miodrag je postao otac sa 27 godina i priznaje da mu je život od tada u potpunosti promenjen:

"Jeste, ja sam postao zreliji, postao sam bolja verzija sebe, zvuči kao kliše ali je tako. Postao sam odgovorniji, nekako jači. Neverovatno je da te tako neko malo biće očvrsne. Živiš za nekog drugog, ne bojiš se stvari kojih si se ranije plašio jer je sva pažnja i energija usmerena na podizanje nekog drugog," rekao je Miodrag.

Razvod bez medijske pompe

Miodrag i Olivera razveli su se mirno i diskretno. Olivera je na društvenim mrežama uklonila prezime Dragičević i vratila se svom devojačkom prezimenu, Bacić.

Izvor blizak paru potvrdio je za Informer: "Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe."

