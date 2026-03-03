Slušaj vest

Manifestacija ''Svet žena - Emilija Popović'', koja četvrt veka neguje vrednosti i afirmiše stvaralaštvo žena u raznim oblastima, svečano je otvorena sinoć, 2. marta, u Vukovom domu kulture. Do prošle godine zvala se ''Svet žena'', a tada je promenila ime u znak sećanja na prerano preminulu Lozničanku Emiliju Popović (1996-2024), mladu doktorantkinju srpskog jezika i književnosti koja je bila redovan član Matice srpske.

Foto: T.Ilić

- Drago mi je što imam čast da otvorim manifestaciju koja nosi ime po Emiliji Popović, rekla je dr Milena Kulić, stručna saradnica Odeljenja za književnost i jezik i predsednica Omladinskog odbora Matice srpske.

Foto: T.Ilić

- Odluka da manifestacija ponese ime Emilije Popović predstavlja duboko promišljen i važan kulturni čin. To je način da se očuva sećanje na mladu naučnicu, na stvaraoca čiji su rad, posvećenost i odnos prema jeziku i književnosti ostavili trajni trag iako je tek bila na početku naučne karijere, ali i da se istakne značaj mladih koji kulturu doživljavaju kao poziv i kao važnu odgovornost. Ema nije bila samo izuzetan istraživač i talentovan autor, bila je istinski prijatelj, otvorena, pažljiva, energična duhovita, puna ljubavi i spremna da znanje i podršku nesebično deli sa drugima – rekla je Kulićeva, dodajući da je tokom dva veka trajanja Matica srpska nastojala da bude oslonac kulturi, nauci i jeziku, ali i da podrži inicijative koje doprinose očuvanju i razvoju ljudskog života. Upravo u tom duhu Matica prepoznaje vrednost ove manifestacije, a naša Ema je važan deo Matice i njenog Omladinskog odbora, kazala je Kulićeva i naglasila da će ova institucija i ubuduće podržavati programe koji na ovaj način neguju jezik i stvaralaštvo.

Foto: T.Ilić

Svečanom otvaranju prisustvovali su Emilijini roditelji, predstavnici Vojske Srbije, Crkve, i druge zvanice, kao i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Foto: T.Ilić

- Četvrt veka postojanja manifestacije govori o jasnoj opredeljenosti našeg grada da radi na afirmaciji položaja žena u društvu i u vremenu kada nisu postojali zakoni o rodnoj ravnopravnosti. Ona je rasla zajedno sa našim gradom, menjali su se glumci na pozornici, menjale umetnice, naučnice, ali su cilj i suština ostali isti, a to je afirmacija položaja žena u društvu jer one su stub našeg grada, države, kao i svake kuće – rekla je Lukićeva.

Foto: T.Ilić

Potom je monodramu ''Lina, od kamena tvrđa'' izvela Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a do kraja manifestacije biće priređeno petnaestak različitih programa. Ovogodišnji ''Svet žena - Emilija Popović'' zatvara 25. marta pozorišna predstava ''Muž na (ne)određeno vreme'' beogradskog Pozorišta ''Slavija'', u Vukovom domu kulture.

Foto: T.Ilić