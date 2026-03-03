Nacionalni izbor za Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara: Pobednik će predstavljati Srbiju u Jerevanu u Jermeniji
Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara postoji od 1982. godine, održava se bijenalno i učestvuju mladi muzičari starosti od dvanaest do dvadesetjedne godine.
Najbolji mladi muzičari uz pratnju orkestra
Na ovom takmičenju smo bili prisutni i ranijih godina, sa pauzama, a vratili smo se 2024. godine kada nas je u Norveškoj, u gradu Buda predstavljao pijanista Bogdan Dugalić. Radio-televizija Srbije, kao članica Evropske radio-difuzne unije organizuje izbor i učešće predstavnika na Srbije na ovom najznačajnijem televizijskom muzičkom takmičenju za mlade izvodjače klasične muzike. Posle javnog poziva, u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine organizuje se Nacionalni izbor na kojem nastupaju najbolji mladi muzičari koji su prošli selekciju. Po propozicijama takmičenja, mladi muzičari izvode delo za solo instrument uz pratnju orkestra, u trajanju do šest minuta i trideset sekundi, a prati ih Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskim vodjstvom Olge Biserčić.
Kandidati su violinisti: Nina Rakočević, Uroš Adamović, Jana Jakovljević, klarinetista Petar Blagojević, flautistkinja Iva Vujanić, saksofonistkinja Kristina Vasić i pijanisti Petra Spasojević i David Božić.
Pobednik ide u Jermeniju
U emisiji posvećenoj nacionalnom izboru slušaćemo izuzetne mlade soliste, u nastupu sa orkestrom i saznaćemo ko će biti predstavnik Srbije na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara u Jerevanu u Jermeniji 6. juna 2026. godine. Članovi žirija su naši eminentni muzičari: pijanistkinja Nataša Veljković, flautistkinja – Ana Kaličanin Radivojević, violista Saša Mirković i dirigent Srboljub Dinić.
Urednik emisije je Silvana Grujić, pod režijom Petra Stanojlovića, a voditelji će biti Anja Vuletić, Konstantin Mladenović, Silvana Grujić, Aleksandar Peković.
