Najbolji mladi muzičari uz pratnju orkestra

Na ovom takmičenju smo bili prisutni i ranijih godina, sa pauzama, a vratili smo se 2024. godine kada nas je u Norveškoj, u gradu Buda predstavljao pijanista Bogdan Dugalić. Radio-televizija Srbije, kao članica Evropske radio-difuzne unije organizuje izbor i učešće predstavnika na Srbije na ovom najznačajnijem televizijskom muzičkom takmičenju za mlade izvodjače klasične muzike. Posle javnog poziva, u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine organizuje se Nacionalni izbor na kojem nastupaju najbolji mladi muzičari koji su prošli selekciju. Po propozicijama takmičenja, mladi muzičari izvode delo za solo instrument uz pratnju orkestra, u trajanju do šest minuta i trideset sekundi, a prati ih Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskim vodjstvom Olge Biserčić.