Iako su prošle decenije od emitovanja, Porodično blago i dalje se ubraja među najgledanije domaće porodične serije. Likovi poput Tike Špica i Đoše ostali su upamćeni, a njihove replike i danas se prepričavaju. Međutim, iza kamera krile su se brojne zanimljivosti koje su ostale nepoznate široj publici.

Serija je prvobitno nosila drugo ime

Malo ko zna da „Porodično blago“ u početku nije trebalo tako da se zove. Radni naziv projekta bio je „Bolja prošlost“, ali je tokom produkcije odlučeno da se promeni. Ispostavilo se da je konačna odluka bila pun pogodak, jer je naziv „Porodično blago“ postao sinonim za jednu epohu domaće televizije.

Poslednja uloga legendarne Radmile Savićević

U ovoj seriji svoju poslednju rolu odigrala je Radmila Savićević, čime je projekat dobio dodatnu emotivnu težinu. Njeno pojavljivanje u seriji ostalo je upamćeno kao oproštaj jedne od najvećih glumačkih diva domaće scene.

Godine glumaca iznenadile su gledaoce

Iako su na ekranu uverljivo tumačili roditelje i decu, razlike u godinama među pojedinim glumcima bile su minimalne.

Nikola Simić bio je svega dve godine stariji od Dunje Činče, koja mu je igrala ćerku. Slična situacija bila je i sa drugim glumačkim parovima – Aleksandar Berček bio je dve godine mlađi, a Ljiljana Stjepanović četiri godine mlađa od Jelene Čvorović, koja im je na malim ekranima tumačila ćerku.

Posebno je zanimljivo da su u vreme snimanja Tiku Špica i Đošu igrali Predrag Smiljković i Bogoljub Mitić, koji su tada imali svega 28 i 29 godina, iako su na ekranu delovali znatno starije.

Politički vic zamalo zaustavio nastavak

Produkcija serije u jednom trenutku bila je dovedena u pitanje zbog političkog vica koji je Đoša u seriji ispričao o Miri Marković. Reakcije su tada bile ozbiljne, a postojala je bojazan da će projekat biti obustavljen. Ipak, uprkos pritiscima, snimanje je nastavljeno.

Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković poznatiji kao Tika Špic su se proslavili u ostvarenjima Siniše Pavića Foto: Printscreen RTS

NATO bombardovanje prekinulo rad na seriji

Krajem marta 1999. godine, tokom NATO bombardovanje Jugoslavije 1999, snimanje je moralo da bude prekinuto. Ekipa se na set vratila tek u februaru 2001. godine, kada su se stekli uslovi da se rad nastavi.

Stan koji su gledaoci već videli

Pažljivim fanovima nije promakao ni detalj da je stan porodice Gavrilović zapravo isti onaj u kojem su na početku serije Srećni ljudi živeli Golubovići. Ova produkcijska zanimljivost primećena je tek godinama kasnije.

Planirano 100 epizoda, emitovano 62

Autor serije, Siniša Pavić, prvobitno je planirao da „Porodično blago“ ima gotovo 100 epizoda. Međutim, nakon političkih promena 5. oktobra i smene uredništva, odlučeno je da se serija privede kraju ranije nego što je zamišljeno, pa je zaustavljena na ukupno 62 epizode.

