Ova 2026. donosi nam pregršt novih, uzbudljivih naslova, no, nova Primetriler krimi serija "Scarpetta", nastala po istoimenom serijalu knjiga Patriše Kornvel, defintivno je jedna od onih o kojoj se najviše pričalo. Kako se bliži datum premijere, društvene mreže "gore" od komentara, a reakcije su pomešane, o čemu će nešto kasnije biti reč.

O čemu se radi u seriji?

Kej Skarpeta je briljantna i atraktivna sudska patološinja, inače, glavna junakinja popularnog serijala kriminalističkih romana. Interesantno je da je njen lik inspirisan nekadašnjom glavnom medicinskom istražiteljkom savezne države Virdžinije, Marselom Farineli Fjero, koja je danas u penziji.

Serija prati put dr Skarpete kroz dve vremenske linije. Najpre su u fokusu njeni počeci krajem devedesetih, kada je radila kao glavna medicinska istražiteljka, a potom momenat kada se vraća u rodni grad, gde istražuje jezivo ubistvo koje joj je obeležio karijeru pre 28 godina, a sve kako bi razotkrila serijskog ubicu.

Radnja je smeštena u savremeni svet forenzičkih istraga, ali ide i korak dalje od samog mesta zločina. Bavi se psihološkim složenostima i počinilaca i istražitelja, stvarajući višeslojni triler koji pokazuje koliku cenu može imati potraga za pravdom po svaku cenu. Inače, triler "Scarpetta" producirale su Nikol Kidman i Džejmi Li Kurtis, koje igraju i glavne uloge.

Koliko serija ima veze sa knjigama?

Upravo ovde dolazimo do korena "problema", odnosno, do razloga zbog kog fanovi serijala "Scarpetta" danima negoduju. Iako je istoimena serija inspirisana događajima iz svih 25 knjiga iz serijala, pojedine odluke producenata zadale su glavobolju fanovima još i pre premijere.

Pre svega, mnogima je glavna zamerka taj "skok" od 25 godina i pokušaj spojanja starih slučajeva iz knjiga devedesetih, kao i Lusi (Skarpetina sestričina) koja je sad odrasla, i iz nekog razloga sada je prikazana kao crnkinja, iako je u knjigama belkinja italijanskog porekla, baš kao i Kej Skarpeta. Takođe je i zamerka jer serija kombinuje elemente iz više romana u jednoj priči, menjajući hronologiju i ponekad preskačući delove istrage da bi se dobila napetija naracija.

Mnogi negoduju i jer iza svega stoji Nikol Kidman, te se očekuje "mlada i razvodnjena, usiljena priča". Iako se većini dopada što je Džejmi Li Kurtis deo ekipe, uglavnom se glasno negoduje što je glavna uloga data Kidmanovoj, te se mogu pročitati komentari da je "precenjena" kao glumica, i da uvek daje "istu glumu iznova i iznova".

Sa druge strane, ima i onih koji ne mogu da dočekaju prikazivanje, i kojima su knjige Patriše Kornvel omiljene još od devedesetih. Ostaje da vidimo ko je bio u pravu, a do 11. marta deli nas nešto više od nedelju dana.

