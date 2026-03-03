FLIP Fabrique je nastao 2011. godine iz prijateljstva i snova nekoliko cirkuskih izvođača. Kompanija kreira visokokvalitetne i zabavne predstave, koje karakterišu tehnički precizna i elegantna izvođenja. Sa više od 2000 nastupa u preko 300 gradova širom sveta, FLIP Fabrique čine multidisciplinarni izvođači svetske klase. Sarađivali su sa prestižnim Cirque du Soleil i Cirque Eloize, i učestvovali na mnogim međunarodnim festivalima. U saradnji sa gradom Kvebekom, njihove letnje predstave “Sumrak” i “Praznik”, videlo je više od 500.000 ljudi od 2015. godine, naovamo.

Foto: Cédric Méravilles/Cédric Méravilles

Pitamo umetničkog direktora Bruna Ganjona, o kakvoj se trupi zapravo radi i šta ga je inspirisalo da napravi predstavu „Šest°“?

Ideja je bila da pokušamo da napravimo zabavnu, opuštenu predstavu za celu porodicu. To je bila naša početna namera. Napravili smo audiciju i započeli proces rada — a onda je, na samom početku pandemije, sve stalo. Tokom te pauze, Olivije Lepen je imao vremena da preispita mnoge stvari, pa se kasnije vratio sa mnogo teatralnijim pristupom, sa jasno definisanim likovima i jasnijom narativnom strukturom. Tako je predstava koja je u početku trebalo da bude lagana i pristupačna najširoj publici, vremenom prerasla u ozbiljniji komad fizičkog teatra.

„Šest°“ kombinuje umetničku igru, cirkus, dramski teatar, iluziju i akrobatiku. Kako biste tu fuziju najjednostavnije opisali beogradskoj publici?

„Šest°“zaista spaja različite discipline — ima elemenata umetničke igre, mnogo cirkusa i snažan akrobatski izraz. Ne bih rekao da je iluzija dominantna, ali svetlosni dizajn, kostimi i scenska postavka zajedno kreiraju magične trenutke.

Foto: Cédric Méravilles/Cédric Méravilles

Publika postaje „šesta osoba“ u predstavi. Koliko je važno uključiti gledaoce i učiniti ih delom priče?

Najjednostavnije rečeno: „Šest°“je komad koji se obraća svima. Publiku pozivamo da bude deo, da zaroni, i da se isključi iz svoje svakodnevice. Uostalom, to je uloga teatra. Da sednete, i kada se ugasi svetlo, počnete da razmišljate isključivo o scenama ispred sebe. Sve ostalo je – loš teatar.

FLIP Fabrique je nastao iz prijateljstva nekoliko cirkuskih umetnika, a danas nastupa širom sveta. Kako to prijateljstvo i dugogodišnje iskustvo utiču na energiju na sceni?

FLIP Fabrique je zaista nastao iz prijateljstva. Četrnaest godina kasnije, iza nas je skoro 2.000 izvođenja u gotovo 300 gradova širom sveta. Većina osnivača danas više nije na sceni — mnogi od nas imaju porodice i decu — ali duh prijateljstva i dalje ostaje u samom središtu svega što radimo. Trudimo se da okupljamo izvođače koji takođe već imaju međusobnu povezanost: umetnike koji su zajedno trenirali, nastupali, koji su bliski. Ta zajednička energija je uvek vidljiva na sceni i u velikoj meri doprinosi uspehu predstave.

Da li se sećate kako je nastala ideja o osnivanju FLIP Fabrique-a? Koji je bio početni koncept?

Ideja je nastala 2011. godine. Od samog početka mi smo bili cirkuski prijatelji koji su se mogli pohvaliti godinama provedenim u istoj cirkuskoj školi, a zatim i godinama profesionalnog rada i brojnih turneja, svako na svojoj strani. U jednom trenutku sam pozvao sve i rekao: „Dajte otkaze — hajde da pronađemo način da ponovo radimo zajedno.“ Želeli smo da uskladimo naše umetničke vizije, da stvaramo sopstvene projekte i da živimo od onoga što kao grupa zamišljamo i stvaramo. Naša prva predstava premijerno je izvedena 2012. godine i tada je sve zvanično i počelo. A evo nas i danas, četrnaest godina kasnije.

Foto: Cédric Méravilles/Cédric Méravilles

Koliko poznajete Beogradski festival igre i šta za vas znači učešće na ovom festivalu?